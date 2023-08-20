За последние 15 лет на объектах "АрселорМиттал Темиртау" погибли свыше 100 человек
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Шахтинск. 19 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В субботу, 19 августа, в Шахтинске под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова состоялось совещание по ситуации на шахте "Казахстанская" АО "АрселорМиттал Темиртау", сообщает пресс-служба главы правительства.
Премьер-министр подчеркнул, что произошедшая трагедия напрямую связана с нарушениями в сфере промышленной безопасности.
В этом вина в первую очередь собственников предприятия. Их полная самоустраненность от жизнедеятельности компании приводит к трагическим последствиям уже на протяжении нескольких лет. Как мы видим, за все время деятельности внимание уделялось только получению прибыли без создания должного уровня безопасности для рабочих. Поэтому часто повторяются аварии. И что наиболее трагично - гибнут люди", - сказал Алихан Смаилов.
Как отметил глава правительства, каждый раз руководство "АрселорМиттал Темиртау" заявляет о принимаемых мерах по созданию безопасных условий труда и значительных инвестициях. Однако происходящие аварии и трагедии доказывают обратное.
На объектах "АрселорМиттал Темиртау" погибло свыше 100 человек за последние 15 лет. Данные показатели с каждым годом только растут. Каждая вторая гибель в международной группе компаний "АрселорМиттал" приходится именно на казахстанский дивизион", - указал Алихан Смаилов.
По его словам, отдельного внимания требует экологическая ситуация в регионе. 88% всех вредных выбросов в Темиртау приходится именно на это предприятие. В результате у горожан наблюдается рост онкологических заболеваний, болезней дыхательных путей и других.
Как было отмечено, предприятие не принимает меры по модернизации производства и внедрению новых технологий. В течение почти 30 лет мы видим только разрушение комбината. С момента приватизации его производственные показатели снижены наполовину. Объемы выпуска стали сократились вдвое - с более чем 6 млн тонн до 3 млн в прошлом году. Добыча угля уменьшилась почти на четверть", - подчеркнул премьер-министр.
В 2021 году планировалось подписание соглашения об инвестициях в модернизацию на сумму более $3 млрд. Однако компанией был представлен проект только на $1 млрд.
По сути, эти средства шли на текущий ремонт и не были долгосрочными инвестициями в модернизацию", - сказал Алихан Смаилов.
Премьер-министр обозначил необходимость принять оперативные меры по скорейшей ликвидации аварии, провести всестороннее выяснение ее причин и выявить виновных в этой трагедии.
Акимату Карагандинской области совместно с "АрселорМиттал Темиртау" нужно обеспечить оказание необходимой помощи погибшим и пострадавшим, в том числе по назначению пособий и соцвыплат по потере кормильца, выплате средств на погребение, приобретению семьям погибших квартир за счет работодателя и возмещению морального вреда", - заключил он.
Напомним, в результате пожара на шахте пострадали 13 человек. 11 из них в настоящее время остаются в больницах.
Премьер-министр потребовал от МЧС и Минэкологии оперативно завершить проводимые в АО "АрселорМиттал Темиртау" промышленный и экологический аудиты для принятия соответствующего решения.
По факту пожара возбуждено уголовное дело.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству и акимату Карагандинской области провести всестороннее расследование причин аварии и оказать всю необходимую помощь пострадавшим.
Между тем казахстанские депутаты выступили с резкими заявлениями в адрес руководства "АрселорМиттал Темиртау". По мнению депутатов, произошедшая трагедия "является прямым следствием состояния оборудования в угольных шахтах, а также бездумного сокращения производственного персонала".
Федерация профсоюзов сделала заявление в связи с пожаром на шахте АМТ.