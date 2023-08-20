Пора прощаться: казахстанские депутаты требуют привлечь к ответственности Лакшми Миттала за трагедию на шахте

В своем письме депутаты фракции АМАNАТ обратились к генеральному прокурору с требованием привлечь руководство компании к ответственности, а также выразили искренние соболезнования родным и близким погибших шахтеров

Фото: акимат Карагандинской области

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Астана. 18 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты фракции АМАNАТ жестко - Депутаты фракции АМАNАТ жестко высказались в отношении топ-менеджмента компании АО "АрселорМиттал Темиртау".





По мнению депутатов, произошедшая трагедия "является прямым следствием состояния оборудования в угольных шахтах, а также бездумного сокращения производственного персонала".





Несмотря на неоднократные предупреждения, господин Миттал, глава транснациональной компании, даже не пытается демонстрировать усилия по предотвращению аварий, травматизма и смертей наших сограждан. Мы обращаемся к правительству: час расплаты наступил - нам не по пути с господином Митталом, пора с ним прощаться! Закон должен быть суров и справедлив для всех без исключения!", - написали депутаты.





Они напомнили, что аналогичные случаи были ранее и в стальном департаменте АМТ, также с человеческими жертвами.





В своих депутатских запросах депутаты от партии АМАNАТ ранее требовали привлечь к уголовной ответственности иностранных подданных, которые принимают решения об экономии денег, из-за которых гибнут наши сограждане, а не инженерно-технических работников, которые становятся стрелочниками", - напомнили депутаты.





В своем письме они обратились к генеральному прокурору с требованием привлечь руководство компании к ответственности, а также выразили искренние соболезнования родным и близким погибших шахтеров.





С похожим заявлением выступил мажилисмен и политический обозреватель Никита Шаталов. В своем Telegram-канале он написал, что Миттал должен уйти из Казахстана:





Миттал не сделал выводы после всех трагедий, которые произошли за последние годы. Состояние шахт и систем безопасности в частности остались такими же, менеджмент по-прежнему настроен на максимизацию прибыли. Им не важно, что гибнут казахстанцы, что их здоровье находится под постоянной угрозой. Мы потеряли десятилетия развития технологий добычи и обогащения угля, выплавки стали, так еще на этих объектах мы теряем наших людей".





По мнению Шаталова, выход из ситуации очевиден: государство должно выгнать компанию Миттала из страны и разорвать все соглашения об использовании казахстанских недр и отечественной промышленности, в которую индус ни вложил ничего.





Я не вижу причин, почему мы должны это терпеть. "Арселор" в самом прямом смысле обогащается на смертях наших соотечественников. Только так мы можем прекратить эту череду трагедий", - резюмировал мажилисмен.





Напомним, на шахте "Казахстанская" УД АО "АрселорМиттал Темиртау" 17 августа в 10.05 произошло возгорание конвейерной ленты. Всего в шахте находилось 227 человек. Через фланговый ствол из шахты на поверхность вывели 222 работника.





К медикам обратились 13 человек с жалобами на головную боль, кашель. Были госпитализированы шесть человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии в реанимации.





По последним данным акимата Карагандинской области, в шахте найдены двое погибших, поиск еще 3 пропавших продолжается. В больницах остаются 11 шахтеров.





По факту пожара на шахте "Казахстанская" в Карагандинской области возбуждено уголовное дело.





Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству и акимату Карагандинской области провести всестороннее расследование причин аварии и оказать всю необходимую помощь пострадавшим.





Продолжающиеся аварии на предприятиях, принадлежащих зарубежной компании, свидетельствуют о серьезном нарушении ею своих инвестиционных и прочих обязательств с соответствующими последствиями для последующего пребывания на казахстанском рынке", - сообщили в пресс-службе главы Казахстана.