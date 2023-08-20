Федерация профсоюзов сделала заявление в связи с пожаром на шахте АМТ.

Фото: акимат Актюбинской области

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Караганда. 18 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Федерация профсоюзов Республики Казахстан глубоко сожалеет о гибели шахтеров на шахте "Казахстанская" 17 августа. В пресс-службе организации - Федерация профсоюзов Республики Казахстан глубоко сожалеет о гибели шахтеров на шахте "Казахстанская" 17 августа. В пресс-службе организации добавили , что профсоюзами семьям погибших и пострадавших шахтеров будет оказана материальная и иная необходимая помощь.





С большим сожалением мы вынуждены констатировать, что проблема безопасности труда в стране остается очень острой и динамика несчастных случаев фактически не имеет ярко выраженной тенденции к снижению. Ежегодно регистрируется более тысячи несчастных случаев на рабочих местах и около 200 человек погибают на производстве. Серьезную обеспокоенность профсоюзов вызывают факты повторяющихся трагедий, уносящих жизни людей, на предприятиях "АрселорМиттал Темиртау". При этом одной из главных причин является игнорирование иностранным инвестором требований промышленной безопасности. До сих пор не озвучены результаты по мерам привлечения к ответственности лиц, виновных в предыдущих трагедиях на предприятиях "АрселорМиттал Темиртау". По непонятным причинам следствие затянулось, при этом нет ясности, будут ли привлечены к уголовной ответственности иностранные руководители, допустившие возникновение несчастных случаев, повлекших гибель людей", - говорится в заявлении Федерации.





Федерация профсоюзов, действуя прежде всего в интересах работников, выступает за то, чтобы по вопросу смены собственника "АрселорМиттал Темиртау" было принято взвешенное, обоснованное решение в рамках действующего законодательства.





Ужасная трагедия в очередной раз обнажила системные проблемы безопасности труда, присущие всем отраслям. Во многом проблемы связаны с безответственностью работодателей, политикой снижения регуляторной нагрузки на бизнес и ослаблением государственного надзора за охраной труда, а также недостаточным применением инструментов мотивации работодателей по улучшению условий труда работников", - добавили в федерации.





В Федерации профсоюзов также напомнили о необходимых мерах, решения которых организация добивается на протяжении нескольких лет.





ПЕРВОЕ. Незамедлительно приступить к обновлению горно-шахтного оборудования и обеспечить бесперебойное материально-техническое снабжение. Модернизация производства и внедрение новых технологий - самый важный вопрос, который стоит перед всеми отраслями страны. Степень износа основных средств большинства предприятий находится на критичном уровне.





ВТОРОЕ. Для снижения аварийности, сохранения жизни и здоровья работников угольной промышленности правительству совместно с общественными организациями необходимо разработать комплексную программу по обеспечению дальнейшего улучшения условий труда, повышения безопасности ведения горных работ и снижения аварийности.





ТРЕТЬЕ. Разработать систему электронного взаимодействия угольных компаний с надзорными органами в сфере развития цифровых систем контроля диспетчерского позиционирования персонала в горных выработках, обнаружения персонала при авариях, способствующего повышению безопасности ведения горных работ, снижению аварийности и травматизма в угольной отрасли, а также поддержанию боеготовности военизированных горноспасательных, аварийно-спасательных частей.





ЧЕТВЕРТОЕ. Внедрить систему государственного дистанционного мониторинга состояния промышленной безопасности, предусматривающую автоматизированный сбор, фиксацию, обобщение, систематизацию и оценку информации о значениях параметров технологических процессов в целях определения состояния промышленной безопасности.





ПЯТОЕ. Необходимо исключить в системах оплаты труда на опасных производствах привязку размеров заработной платы от выработки. Приоритетом должна быть безопасность труда, а не безудержная погоня за плановыми производственными показателями.





ШЕСТОЕ. Серьезной проблемой сегодня является недостаток численности персонала. Необходимо, чтобы нормативы численности в обязательном порядке согласовывались с представителями работников предприятия. Должна быть ужесточена ответственность за несоблюдение утвержденных нормативов. Кроме того, вызывает обеспокоенность обстоятельство, что ключевые позиции, от которых зависит безопасный труд наших сограждан, занимают иностранцы, не в достаточной мере вникающие в реальные потребности производства.





СЕДЬМОЕ. Необходимо усилить меры государственного контроля и надзора и исключить действующие ограничения, предусмотренные Трудовым и Предпринимательским кодексами в деятельности государственной инспекции труда. Необходимо также увеличить штатную численность госинспекторов и передать государственную инспекцию труда от местных исполнительных органов в прямое подчинение Министерства труда и социальной защиты населения в соответствии с рекомендациями и стандартами Международной организации труда.





ВОСЬМОЕ. Необходимо решить вопрос по снижению пенсионного возраста и обеспечению достойного возмещения вреда, причиненного здоровью работников. Труд шахтеров был и остается самым тяжелым и опасным, поэтому они лидируют в трагическом списке погибших и потерявших здоровье на производстве. При этом на сегодняшний день не решены вопросы по обеспечению достойных, адекватных выплат лицам, утратившим профессиональную трудоспособность.





Напомним, в результате пожара на шахте пострадали 13 человек. 11 из них в настоящее время остаются в больницах.





Премьер-министр сегодня потребовал от МЧС и Минэкологии оперативно завершить проводимые в АО "АрселорМиттал Темиртау" промышленный и экологический аудиты для принятия соответствующего решения.





По факту пожара возбуждено уголовное дело.





Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству и акимату Карагандинской области провести всестороннее расследование причин аварии и оказать всю необходимую помощь пострадавшим.



