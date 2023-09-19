В трагедии на шахте "Казахстанская" полностью виноват работодатель - МЧС
Фото: Акимат Карагандинской области
Астана. 18 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр по чрезвычайным ситуациям Сырым Шарипханов озвучил итоги работы правительственной комиссии по расследованию причин аварии и гибели работников на шахте "Казахстанская" угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау".
Комиссией проведены ряд специальных экспертиз технических устройств и оборудования, эксплуатировавшихся на момент аварии. Также проведена пожарно-техническая экспертиза для определение технических причин возникновения и распространение пожара. Согласно экспертным заключениям комиссией установлены основные причины аварии и группового несчастного случая", - сообщил Шарипханов.
Во-первых, установлено, что пожар на угольном конвейере произошел вследствие трения ленточного полотна по заклинившему и заштыбованному ролику конвейера.
Во-вторых, установлено отсутствие производственного контроля со стороны инженерно-технического состава шахты. Также установлено несоблюдение техники безопасности и слабый контроль энергомеханической службы.
В-третьих, комиссия отметила нарушения требований безопасности и норм технической регулирования. Это эксплуатация ленточного полотна без сертификата соответствия.
Повышенная запыленность рабочей зоны и загазованность воздуха от продуктов горения и горных выработок привели к гибели работников", - проинформировал Сырым Шарипханов.
Кроме того, по его словам, был выявлен ряд нарушений норм трудового законодательства.
По результатам работы комиссии определена 100% вина работодателя, установлены 28 ответственных лиц, допустивших нарушения законодательства", - подчеркнул глава ведомства.
Согласно закону "О гражданской защите" результаты расследования будут переданы в правоохранительные органы.
Напомним, 17 августа в 10.05 в шахте произошло возгорание конвейерной ленты. Был введен план ликвидации аварии. В момент происшествия под землей находились 227 человек, из них 222 подняли на поверхность.
В результате ЧП погибли пять человек. Была создана специальная комиссия по расследованию аварии, в состав которой вошли представители всех ответственных государственных органов. По факту аварии возбуждено уголовное дело по статье 277 УК РК (Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ).
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству и акимату Карагандинской области провести всестороннее расследование причин аварии и оказать всю необходимую помощь пострадавшим.
К расследованию ЧП привлекли международных экспертов.
Между тем казахстанские депутаты выступили с резкими заявлениями в адрес руководства "АрселорМиттал Темиртау". По их мнению, произошедшая трагедия "является прямым следствием состояния оборудования в угольных шахтах, а также бездумного сокращения производственного персонала". Они призвали государство выгнать компанию Миттала из страны и разорвать все соглашения об использовании казахстанских недр и отечественной промышленности, в которую индус не вложил ничего.
Федерация профсоюзов также сделала заявление в связи с пожаром на шахте АМТ.