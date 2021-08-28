На складе в Жамбылской области хранилось более 500 тонн тротила - МЧС

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ТАРАЗ. 27 АВГУСТА - На складе в Жамбылской области хранилось более 500 тонн тротила, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.









К месту пожара были направлены силы и средства пожарных подразделений ДЧС Жамбылской области по повышенному номеру вызова в составе 34 единиц автотехники и 114 человек личного состава, задействовано 15 бригад скорой помощи, из них в зоне ЧС - 4. Гарнизон поднят по повышенному рангу вызова. Горением охвачено здание склада по всей площади. Радиус разлета осколков составил до 2-х км. По предварительным данным на складе хранилось более 500 тонн тротила", - сообщил официальный представитель МЧС Талгат Уали.





В настоящее время, по данным ведомства, проведена эвакуация 710 жителей.





В больницу поступили 49 сотрудников ДЧС. На месте происшествия работает оперативная группа МЧС во главе с министром.





Из Алматы к месту происшествия прибыли 6 единиц техники и 22 человека личного состава, из Туркестана - 1 единица техники ЦМК, из Шымкента - сводный отряд ДЧС: 8 единиц техники, 33 человека личного состава и сотрудники центра медицины катастроф МЧС РК.





При официальном обращении министерства обороны МЧС РК готов предоставить вертолеты для тушения пожара.





В дальнейшем силы и средства МЧС РК будут привлечены к тушению на оставшихся очагов возгорание, также к возвращению жителей на постоянное место дислокаций, и к восстановлению путей ж/д транспорта и автомобильных дорог.





В ЦУКС МЧС РК и на месте пожара создан штаб пожаротушения на базе КШМ, в ДЧС Жамбылской области функционирует оперативный штаб.





Для оказания информационной и психологической помощи населению в МЧС и ДЧС Жамбылской области открыта горячая линия телефоны МЧС – 33-32-89, 53-32-79, ДЧС – 8 (7262) 51-41-67, 51-37-75, +77788109109.





Всего в ДЧС поступило 178 звонков информационного характера.





Между тем президент Казахстана призвал жителей Тараза и окрестных сёл соблюдать спокойствие и осторожность.

Работа по ликвидации последствий пожара продолжается. Активно работают спасатели, военнослужащие, врачи и все привлечённые лица. К сожалению, число пострадавших растёт. Но ситуация в целом контролируется. Просьба к жителям Тараза и сел сохранять спокойствие и осторожность", - сообщил Касым-Жомарт Токаев в своём Twitter.





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