На Тенгизе при взрыве цистерны погиб рабочий

Число погибших при землетрясениях в Турции выросло до 17 674

Фото: МЧС РК

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Анкара. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Антакья провинции Хатай Турции под завалами полностью разрушенного в результате землетрясения шестиэтажного дома обнаружили и извлекли тело казахстанца Мирболата Курмашева.





В полностью разрушенном здании в Турции в провинции Хатай силами казахстанских спасателей найдено и извлечено тело второго казахстанца", - сообщили в МЧС.





Отмечается, что в ходе поисков при передвижении в условиях завала спасатели максимально оперативно проделывали специальный лаз для доступа к предварительно установленному месту поисков.





Проникновение обеспечивалось через небольшие пустоты. При этом спасатели старались проделывать меньше проломов в преградах, чтобы не допустить повторного обрушения элементов конструкции, обеспечивали крепление опасных участков в завале, поднимали и перемещали детали завала", - проинформировали в МЧС.





Напомним, вчера вечером спасатели обнаружили тело гражданина РК Кадырбекова Адиля.





МИД окажет максимальное содействие в доставке тела погибшего на родину", - сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.





Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в турецкой провинции Кахраманмараш рано утром 6 февраля. Подземные толчки продолжаются в Турции уже три дня. В стране объявлен семидневный общенациональный траур, а в десяти пострадавших от катастрофы провинциях ввели чрезвычайное положение на три месяца.





По последним данным, число погибших при землетрясениях в Турции выросло до 17 674, ранены более 72 тысяч человек, сообщает РИА Новости





Землетрясение затронуло также Сирию: провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус. По последним данным местного Минздрава, погибли 1347 человек, пострадали свыше двух тысяч.





Президент Токаев поручил правительству направить гуманитарную помощь Сирии. Также, по поручению главы государства, Казахстан выделит 1 миллион долларов на оказание экстренной помощи Турецкой Республике.



