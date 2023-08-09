Наезды на пешеходов участились в Алматы
С начала года за нарушения правил дорожного движения в Алматы к административной ответственности привлечено свыше 13 тысяч пешеходов
Фото: Depositphotos
Алматы. 2 августа. KAZAKHSTAN TODAY - За семь месяцев текущего года в Алматы в дорожных авариях погибли 32 пешехода.
Всего за январь-июль текущего года с участием пешеходов произошло 961 дорожно-транспортное происшествие, в результате 663 человека травмированы, 32 человека погибли.
Тенденция дорожно-транспортных происшествий в Алматы указывает на слабую транспортную дисциплину некоторых участников дорожного движения. Профилактика нарушений ПДД, допускаемых пешеходами, по настоящее время остается актуальной. С начала года за нарушения правил дорожного движения в Алматы к административной ответственности привлечено свыше 13 тысяч пешеходов, сообщает Polisia.kz.
Чтобы снизить аварийность и смертность, важно, чтобы каждый участник дорожного движения осознавал ответственность за свою безопасность и безопасность окружающих, неукоснительно соблюдал ПДД и повышал культуру на дороге. Всем известно, что в мегаполисе на постоянной основе проводится ОПМ "Пешеход", направленное на выявление и пресечение нарушений правил проезда пешеходных переходов, нарушений ПДД, допускаемых пешеходами, а также выявление иных грубых нарушений, влияющих на состояние аварийности. Наша первостепенная задача - не наказать, а предупредить, возможно, трагедию, горе, несчастье, и тем самым достучаться до сознания каждого человека", - рассказал командир полка патрульной полиции УМПС ДП города Алматы Орал Ахимов.
В полиции отметили, что на сегодняшний день созданы комфортные условия для безопасного передвижения пешеходов по улицам, перехода проезжих частей, на наиболее сложных участках установлены пешеходные, наземные, надземные и подземные переходы.
Напомним, в Алматы 15-летнюю девочку, которая переходила дорогу с семьей в неположенном месте, сбил большегруз. С тяжелыми травмами подросток была госпитализирована.
Ранее сообщалось, что в мегаполисе в ДТП с участием мопедов погибли 10 человек.