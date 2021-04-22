Названа предварительная причина крушения истребителя в Карагандинской области

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КАРАГАНДА. 21 АПРЕЛЯ - Одной из наиболее вероятных причин крушения истребителя в Карагандинской области является столкновение военного борта со стаей птиц, передает KAZAKHSTAN TODAY.





Судя по всему, заходивший на посадку самолет столкнулся с целой стаей птиц. На месте падения Су-30СМ найден десяток мертвых птиц, сообщает "Экспресс-К"

Специально созданная комиссия по расследованию причин крушения самолета Су-30СМ в Карагандинской области рассматривает все возможные версии. Одна из наиболее вероятных - это столкновение военного борта со стаей птиц", - сообщили в пресс-службе СВО РК.

В основном подобные столкновения происходят при взлете и посадке. В отличие от гражданских самолетов скорость истребителей выше, поэтому попадание в двигатель птиц приводит к более серьезным последствиям.

Системой аварийного покидания самолета летчики воспользовались уже на предельно малой высоте, до последнего пытаясь сохранить машину и посадить ее на аэродроме, где их уже ждали специальные спасательные подразделения воинской части", - подчеркнули в Министерстве обороны.

Сообщается, что оба пилота имеют 2-й класс и достаточный профессиональный опыт. Они окончили Военный институт Сил воздушной обороны в Актобе. Налет обоих летчиков составляет около 1500 часов.

Многофункциональными истребителями Су-30СМ поколения 4++ Военно-воздушные силы РК начали укомплектовываться, согласно программе перевооружения, с 2015 года.

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