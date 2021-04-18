Истребитель потерпел крушение в Карагандинской области

При попытке вытянуть грузовик с помощью бульдозера и троса, из-за тяжести размыва автодороги кабина автомашины ушла под воду. Затем и вся автомашина погрузилась в искусственный водоем. В результате несчастного случая водитель скончался на месте происшествия.