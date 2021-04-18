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Истребитель потерпел крушение в Карагандинской области

17.04.2021 8587
КАРАГАНДА. 17 АПРЕЛЯ - Министерство обороны РК расследует крушение истребителя Су-30СМ в Карагандинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По информации ведомства, 16 апреля, около 20.45, при проведении учебно-тренировочных полетов и заходе на посадку в Учебном авиационном центре Балхаша потерпел крушение многофункциональный истребитель Су-30СМ. Экипаж самолета катапультировался, летчики живы и находятся под наблюдением медицинских работников, сообщает "Хабар 24".
 
К месту крушения самолета направлена специальная комиссия по расследованию причин случившегося.
 

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