Названа предварительная причина пожара в Арыси

Арысь. 11 июля. Kazakhstan Today - Названа предварительная причина пожара на территории депо в Арыси, передает Kazakhstan Today.

11 июля на пульт противопожарной службы поступило сообщение о пожаре на территории ремонтно-эксплуатационного депо города Арысь Туркестанской области. Произошло возгорание крыши двухэтажного административного здания на площади 840 квадратных метров с последующим распространением огня на кровлю цеха по ремонту на площади 1200 квадратных метров. Общая площадь пожара 2040 квадратных метров", - проинформировали в пресс-службе Комитета по ЧС МВД РК.

По информации ведомства, в ликвидации пожара задейстованы 41 человек личного состава и 10 единиц пожарной техники ДЧС Туркестанской области, пожарный поезд и 8 работнмков станции Арысь.

"Принятыми мерами, пожар локализован в 16.45. Предварительная причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при проведении строительно-восстановительных работ", - сообщили в Комитете по ЧС.





11 июля текущего года в 16.00 ч. на крыше здания ПТОЛ (пункт технического осмотра локомотивов) Арысского эксплуатационного локомотивного депо произошло возгорание. На территории депо прекращена подача электроэнергии. В депо оперативно прибыл пожарный поезд. Ведутся работы по тушению пожара. Жертв и пострадавших нет. Причина происшествия расследуется", - прокомментировали ЧП в пресс-службе АО "КТЖ-Грузовые перевозки".

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