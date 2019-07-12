В Арыси на складах на территории депо произошел пожар

"В городе Арыси произошло возгорание склада на территории депо. Цех ТЧЭ 32. Все службы работают на ликвидации пожара. Задействовано 8 единиц техники и 55 человек личного состава ДЧС", - написал на своей странице в Facebook советник акима Туркестанской области Сакен Калкаманов.
По его словам, предварительная причина - неосторожное обращение со сварочным аппаратом во время ремонтных работ.
Опасности для жизни и безопасности горожан нет. Прошу сохранять спокойствие. Ситуация находится под контролем", - отметил Сакен Калкаманов.
Как сообщалось ранее, 24 июня в Арыси произошел взрыв и пожар на территории хранилищ боеприпасов. Была срочно проведена эвакуация всех жителей города. Сейчас арысцы вернулись в свои дома. В результате происшествия погибли три человека: двое военнослужащих контрактной службы и также мужчина, в машину которого попал снаряд. Премьер-министр РК Аскар Мамин поручил восстановить все поврежденные объекты Арыси до 1 августа.
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