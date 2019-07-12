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В Арыси на складах на территории депо произошел пожар

11.07.2019, 17:32 16228
В Арыси на складах на территории депо произошел пожар
Арысь. 11 июля. Kazakhstan Today - В Арыси на складах на территории депо произошел пожар, передает Kazakhstan Today.
 
"В городе Арыси произошло возгорание склада на территории депо. Цех ТЧЭ 32. Все службы работают на ликвидации пожара. Задействовано 8 единиц техники и 55 человек личного состава ДЧС", - написал на своей странице в Facebook советник акима Туркестанской области Сакен Калкаманов.
 
По его словам, предварительная причина - неосторожное обращение со сварочным аппаратом во время ремонтных работ.
 

Опасности для жизни и безопасности горожан нет. Прошу сохранять спокойствие. Ситуация находится под контролем", - отметил Сакен Калкаманов.

 
Как сообщалось ранее, 24 июня в Арыси произошел взрыв и пожар на территории хранилищ боеприпасов. Была срочно проведена эвакуация всех жителей города. Сейчас арысцы вернулись в свои дома. В результате происшествия погибли три человека: двое военнослужащих контрактной службы и также мужчина, в машину которого попал снаряд. Премьер-министр РК Аскар Мамин поручил восстановить все поврежденные объекты Арыси до 1 августа. 
 

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