Арысь. 11 июля. Kazakhstan Today - В Арыси на складах на территории депо произошел пожар, передает Kazakhstan Today.

"В городе Арыси произошло возгорание склада на территории депо. Цех ТЧЭ 32. Все службы работают на ликвидации пожара. Задействовано 8 единиц техники и 55 человек личного состава ДЧС", - написал на своей странице в Facebook советник акима Туркестанской области Сакен Калкаманов.

По его словам, предварительная причина - неосторожное обращение со сварочным аппаратом во время ремонтных работ.

Опасности для жизни и безопасности горожан нет. Прошу сохранять спокойствие. Ситуация находится под контролем", - отметил Сакен Калкаманов.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства