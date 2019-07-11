Глава Минобороны озвучил несколько версий причины взрывов в Арыси

Нур-Султан. 10 июля. Kazakhstan Today - Министр обороны РК, генерал-майор Нурлан Ермекбаев озвучил рассматриваемые следствием версии пожара в Арыси, передает Kazakhstan Today.

В настоящее время проводится расследование правоохранительными органами, отрабатываются всевозможные версии. Это человеческий фактор, нарушение правил противопожарной безопасности, халатность, технические причины. Например, короткое замыкание электропроводки, химическая реакция в зарядах. Не исключается возможность умышленного поджога или диверсии", - сообщил Нурлан Ермекбаев на пресс-конференции в СЦК.

При этом глава Минобороны отметил, что по результатам расследования будет определена ответственность каждого должностного лица.

Лично я, как руководитель оборонного ведомства, по существующему у нас в Казахстане на государственной службе неписаному закону с первого дня назначения на эту должность - 7 августа 2018 года - несу ответственность за всё, что происходит в Вооружённых силах. Эту ответственность с себя не снимаю. Я никогда не уходил от ответственности и не собираюсь этого делать. Виновные, которых установит расследование, понесут наказание по всей строгости закона", - заявил глава ведомства.

Он также извинился перед жителями Арыси за произошедшее. "Мы очень сожалеем о случившемся. Ответственность с себя не снимаем. Приносим соболезнование и выражаем сочувствие всем жителям Арыси", - сказал Ермекбаев.

По его словам, военные прилагают все силы для исправления ситуации и не допущения повтора подобного случая не только в Арыси, но и в других регионах РК. Вместе с тем, благодаря проведенной ранее в воинской части работе, удалось избежать более тяжелых последствий при пожаре.

Были установлены новые современные технические средства охраны. Произведено обследование мест хранения - насыпаны вокруг холмы, чтобы снаряды не улетали, пожарные водоемы были обнародованы, площадки открытого хранения были переведены. Были проведены проверки молниезащитных устройств, заземление сопротивления в электрических", - уточнил министр.

По его словам, за последний год из Арыси было вывезено порядка 30 тыс. тонн боеприпасов.

В целом за 10 лет было вывезено 180 тыс. тонн боеприпасов с этого арсенала. Если бы этого не было, то взрыв был бы в два раза мощнее. Снаряды были уложены в направлении степи, чтобы в случае разлета они улетели туда, а не в сторону населенного пункта. Также были увеличено расстояние между хранилищами, чтобы они все не сразу взорвались, а было время для эвакуации. Все это позволило выиграть время, чтобы люди успели эвакуироваться", - заключил Ермекбаев.

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