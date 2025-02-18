17.02.2025, 12:42 28376
Нефтетранспортный объект КТК подвергся атаке БПЛА в Краснодарском крае
Фото: КТК
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Астана. 17 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Нефтетранспортный объект Каспийского трубопроводного консорциума - НПС "Кропоткинская" сегодня подвергся атаке беспилотников, сообщает пресс-служба КТК.
Террористический удар был нанесен семью беспилотными летательными аппаратами, начиненными помимо взрывчатки металлическими поражающими элементами. Атака была произведена с временным интервалом с целью не только нарушить работу объекта, но и привести к жертвам среди оперативного персонала станции", - сообщает источник.
Пострадавших среди персонала нет. Угрозу разлива нефти удалось предотвратить.
Для оценки ущерба и определения времени восстановления работоспособности станции на место выехала группа руководства во главе с генеральным директором Николаем Горбанем. В настоящий момент НПС "Кропоткинская" выведена из эксплуатации. Транспортировка нефти по трубопроводной системе Тенгиз - Новороссийск осуществляется на сниженных режимах перекачки, минуя НПС. Все акционеры международного консорциума, включая представителей компаний из США и Европы, извещены о террористической атаке на гражданский объект средствами БПЛА и его результатах", - уточнили в ведомстве.
В свою очередь в Минэнерго РК сообщили, что ограничений для казахстанской нефти со стороны КТК нет, прием осуществляется в штатном режиме.
Для справки
НПС "Кропоткинская", расположенная в Кавказском районе Кубани, является крупнейшей нефтеперекачивающей станцией КТК на территории Российской Федерации.
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18.02.2025, 14:26 851
На месте ЧС в Улытауской области работает правительственная комиссия
Члены комиссии осмотрели место происшествия и ознакомились с ходом расследования
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Жезказган. 18 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Правительственная комиссия под руководством вице-премьера Каната Бозумбаева находится на месте ЧС в области Ұлытау, сообщили в пресс-службе правительства.
Члены комиссии осмотрели место происшествия и ознакомились с ходом расследования. Даны поручения по оказанию первоочередной помощи семьям погибших.
В составе комиссии аким области Ұлытау Дастан Рыспеков, министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов, первый заместитель министра внутренних дел Бауыржан Аленов, первый вице-министр труда и социальной защиты Акмади Сарбасов, вице-министр здравоохранения Ержан Нурлыбаев, вице-министр промышленности и строительства Иран Шархан, исполняющие обязанности председателя Комитета промышленной безопасности МЧС РК Рашид Дубаев. На месте работают службы ЧС, следственно-оперативная группа МВД и Комитета промышленной безопасности, а также сотрудники министерств труда и социальной защиты населения, промышленности и строительства.
Планируется, что зампремьера проведет заседание штаба и встретится с родственниками погибших.
Напомним, 17 февраля в Жанааркинском районе области Улытау на руднике "Жомарт" ТОО "Корпорация "Казахмыс" произошло обрушение горной массы. В результате происшествия семь работников остались под завалом. На месте обрушения всю ночь велись аварийно-спасательные работы, были обнаружены тела шести работников рудника. Сегодня утром в МЧС сообщили об обнаружении тела седьмого работника рудника. Компания "Казахмыс" опубликовала имена погибших.
В департаменте полиции региона сообщили, что по данному факту возбуждено дело по статье 277, часть 3, Уголовного кодекса РК "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ".
18.02.2025, 12:14 3661
ЧП на руднике "Жомарт" в области Улытау: названы имена погибших шахтеров
Фото: Depositphotos
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Жезказган. 18 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В корпорации "Казахмыс" назвали имена шахтеров погибших в результате обрушения горной массы в Жанааркинском районе области Улытау на руднике "Жомарт", передает корреспондент агентства.
В частности, по данным компании, в результате ЧП погибли:
- Акшалов Кайрат Аманбекович, 1975 года рождения, машинист насосных установок;
- Жакубаев Ардак Боранбаевич, 1998 года рождения, мастер горный подземного участка;
- Жумадуллаев Бакытбек Нышанович, 1975 года рождения, подземный горнорабочий:
- Кенжебеков Орынбек Әмірханұлы, 1991 года рождения, машинист погрузочно-доставочной машины;
- Молдабеков Галимжан Есенбекович, 1978 года рождения, помощник бурильщика шпуров;
- Нурулдаев Олжас Жагалбаевич, 1979 года рождения, энергетик подземного участка;
- Рожков Константин Владимирович, 1992 года рождения, электрослесарь-монтажник подземного горно-проходческого оборудования.
Напомним, 17 февраля в Жанааркинском районе области Улытау на руднике "Жомарт" ТОО "Корпорация "Казахмыс" произошло обрушение горной массы. В результате происшествия семь работников остались под завалом.
На месте обрушения всю ночь велись аварийно-спасательные работы, были обнаружены тела шести работников рудника. Сегодня утром в МЧС сообщили об обнаружении тела седьмого работника рудника.
В департаменте полиции региона сообщили, что по данному факту возбуждено дело по статье 277, часть 3, Уголовного кодекса РК "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ".
Президент Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким рабочих, погибших в результате обрушения горной массы на руднике.
18.02.2025, 08:34 8916
Токаев выразил соболезнования в связи с гибелью шахтеров в области Улытау
Фото: Depositphotos
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Жезказган. 18 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким рабочих, погибших в результате обрушения горной массы на руднике корпорации "Казахмыс" в области Улытау, сообщила пресс-служба Акорды.
Глава государства поручил правительству провести тщательное расследование причин чрезвычайного происшествия.
Профильным ведомствам и акимату региона поручено оказать всю необходимую помощь семьям погибших.
Напомним, 17 февраля в Жанааркинском районе области Улытау на руднике "Жомарт" ТОО "Корпорация "Казахмыс" произошло обрушение горной массы. В результате происшествия семь работников остались под завалом.
18.02.2025, 08:27 7946
В результате ЧП на руднике "Жомарт" в области Улытау погибли семь человек
Фото: Depositphotos
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Жезказган. 18 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - 17 февраля в Жанааркинском районе области Улытау на руднике "Жомарт" ТОО "Корпорация "Казахмыс" произошло обрушение горной массы. В результате происшествия семь работников остались под завалом. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
На месте обрушения всю ночь велись аварийно-спасательные работы, были обнаружены тела шести работников рудника. Сегодня утром в МЧС сообщили об обнаружении тела седьмого работника рудника.
Тела всех семерых работников подняты на поверхность и переданы сотрудникам полиции для проведения судебно-медицинской экспертизы.
В настоящее время проводится расследование, направленное на выяснение всех обстоятельств произошедшего", - отметили в МЧС.
Дополнено 18.02.2025, 09.09
В департаменте полиции региона сообщили, что по данному факту возбуждено дело по статье 277, часть 3, Уголовного кодекса РК "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ".
На месте происшествия работают оперативно-следственные группы департамента полиции области Улытау. В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия", - добавили в полиции.
Дополнено. 18.02.2025, 10.16
В корпорации "Казахмыс" назвали предварительную причину ЧП.
По предварительным данным, произошел взрыв природного газа, что нехарактерно для рудников Корпорации "Казахмыс". Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются. Создана специальная государственная комиссия для расследования трагедии", - уточнили в корпорации.
17.02.2025, 12:25 29476
В ТД Экибастуза обвалился потолок: возбуждено уголовное дело
Фото: polisia.kz
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Экибастуз. 17 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Павлодарской области полицейские возбудили уголовное дело после обрушения потолка в одном из торговых домов на улице Ауэзова в Экибастузе, сообщает пресс-служба департамента полиции региона.
Полицией возбуждено уголовное дело по факту выполнения работ либо оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе расследования", - заверили в ДП.
Напомним, вчера в Экибастузе в одном из торговых домов частично обрушился потолок.
17.02.2025, 08:49 33866
Спасатели нашли потерявшихся в горах Заилийского Алатау подростков
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Алматы. 17 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В горах Заилийского Алатау Алматинской области при спуске с пика Букреева на перевале Лесной четыре подростка в возрасте 15-16 лет сбились с пути и обратились к спасателям. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.
Заблудившихся подростков обнаружили на высоте 3010 метров над уровнем моря. Спасателями произведен спуск подростков. В медицинской помощи никто не нуждался. Они переданы родителям в присутствии сотрудников полиции.
16.02.2025, 19:11 59006
В трех областях из-за непогоды ограничили движение на автотрассах
Фото: Depositphotos
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Актобе. 16 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Актюбинской, Кызылординской и Западно-Казахстанской областях на автомобильных трассах ограничили движение для грузового и общественного транспорта, сообщили в пресс-службе "КазАвтоЖола".
16 февраля 2025 года в 20.30 в связи с ухудшением погодных условий вводится ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке автодороги Актобе - Уральск - граница РФ на 526-702 километре в Актюбинской области; на участке автодороги Актобе - Уральск - граница РФ на 394-526 километре в ЗКО", - говорится в сообщении нацоператора.
Также ограничивается движение на участке автодороги граница РФ - Актобе - Кызылорда - Алматы - граница КНР на 1240-1362 километре в Кызылординской области.
Ориентировочное время открытие дороги - 17 февраля 2025 года в 01.00.
16.02.2025, 18:41 59481
В торговом центре в Экибастузе обвалился потолок
Фото: Кадр из видео
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Экибастуз. 16 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Экибастузе в одном из торговых домов на улице Ауэзова частично обрушился потолок на площади 150 квадратных метров, сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.
Произошло обрушение навесного потолка на площади 150 квадратных метров. На месте происшествия работают экстренные службы. Пострадавших нет", - проинформировали в МЧС.
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Ваше мнение
Эксперты отмечают, что ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?