Караганда. 9 октября. Kazakhstan Today - Неизвестный обстрелял из пневматики стекла трех маршрутных автобусов в Караганде, передает Kazakhstan Today.

8 октября текущего года, около 19.00, неизвестное лицо, находясь в районе остановки 45-й квартал, из хулиганских побуждений повредило посредством использования пневматики стекла маршрутных автобусов №40 (в момент происшествия в салоне автобуса находились примерно 40-45 пассажиров), №45 (в момент происшествия в салоне автобуса находились примерно 120 пассажиров) и №33 (в момент происшествия в салоне автобуса находились примерно 60-70 пассажиров). Пострадавших нет", - сообщила пресс-служба департамента полиции Карагандинской области.

В ходе осмотра место происшествия, а именно салона маршрутного автобуса №45 сотрудниками полиции обнаружен и изъят металлический шарик диаметром 4,5 миллиметра, используемый в пневматике.

По данному факту зарегистрировано уголовное дело по пункту 2 части 3 статьи 293 (Хулиганство). В настоящий момент полиция принимает меры по установлению и задержанию подозреваемого.

Как сообщалось ранее, в Павлодаре к 7-дневному аресту и штрафу в 50 500 тенге приговорили стрелявшего в автобус горожанина . Из материалов дела следует, что 6 сентября 2019 года, около 09.00, Ф., находясь у себя дома, из пневматического пистолета произвел выстрел в сторону автобуса, повредив боковое окно. При рассмотрении данного дела Ф. пояснил, что стрелял по дереву, пуля в автобус попала случайно.

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