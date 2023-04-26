Несколько жилых домов горят в Костанайской области   

В настоящее время огонь удалось локализовать

Фото: telegram/Наша Газета Костанай

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Костанай. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Несколько частных домов загорелись в селе Заречном Костанайской области. В настоящее время огонь удалось локализовать.





Сообщение о пожаре на улице Ипподромной поступило на пульт "101" 25 апреля в 13.08.









Один из домов нежилой, находился еще на стадии строительства. Следом загорелся легковой автомобиль марки "Мерседес" и хозяйственные постройки. По словам очевидцев, один дом уже сгорел, огонь перекинулся на другие строения. Слышны взрывы газовых баллонов", - сообщает в Telegram "Наша газета" .





telegram/Наша Газета Костанай





Позже загорелся еще один дом. Предварительная площадь пожара 200 кв. м. Жертв и пострадавших нет. На месте работают силы и средства ДЧС в составе 11 единиц техники и 39 человек личного состава.





telegram/Наша Газета Костанай





В настоящее время огонь удалось локализовать. Принимаются все меры по дальнейшей ликвидации пожара.



