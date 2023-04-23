22.04.2023, 15:16 28131
Два ребенка погибли в пожаре в Актюбинской области
Полицейские спасли из огня трех человек
Фото: instagram_nursultan_tjd
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Актобе. 22 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Актюбинской области при пожаре частного дома погибли дети 2019 и 2013 годов рождения.
21 апреля патрульные полицейские получили вызов о том, что на улице Джангильдина горит частный дом. Прибыв по адресу, они увидели, что входная дверь охвачена пламенем. В окне они увидели, что в доме на полу лежит человек, разбили стекло и зашли в горящий дом.
Полицейские помогли выбраться через окно двум женщинам и мужчине.
После того как вывели их в безопасное место, они узнали, что в доме остались двое несовершеннолетних детей, но в дом уже зайти было невозможно. Подъехавшие пожарные с помощью противогазов смогли зайти в дом и потушить пожар. В данном пожаре погибло двое несовершеннолетних детей, 2013 и 2019 годов рождения", - информирует Polisia.kz.
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23.04.2023, 17:14 1281
Трое погибли: ДТП произошло в Актюбинской области
Авария произошла на автодороге Самара - Шымкент недалеко от поселка Жазык Хромтауского района
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Актобе. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло 23 апреля на автодороге Самара - Шымкент недалеко от поселка Жазык Хромтауского района, сообщает пресс-служба МВД РК.
На трассе столкнулись ВАЗ-2110 и Toyota. В результате ДТП трое пассажиров автомашины ВАЗ погибли на месте происшествия, а водитель госпитализирован в районную больницу.
Начато досудебное расследование, выясняются обстоятельства ДТП.
Ранее стало известно, что в Туркестанской области в ДТП погибли три человека.
23.04.2023, 14:27 2876
В Туркестанской области в ДТП погибли три человека
Авария произошла на трассе Тортколь - Шаульдер - Туркестан - Кентау
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Туркестан. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - ДТП произошло на территории Отырарского района области. На трассе Тортколь - Шаульдер - Туркестан - Кентау столкнулись Nexia и грузовая автомашины, сообщает пресс-служба МВД РК.
В результате ДТП водитель Nexia и две его пассажирки погибли на месте. Еще одна пассажирка легкового авто с полученными травмами доставлена в районную больницу.
Данный факт зарегистрирован по статье 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами". Назначены экспертизы. Выясняются все обстоятельства.
23.04.2023, 12:18 6666
В одном из районов Алматы продолжаются работы по ликвидации аварии на крупном водопроводе
Фото: акимат Алматы
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Алматы. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Турксибском районе продолжаются работы по ликвидации повреждения на крупном водопроводе, сообщает пресс-служба акимата Алматы.
Временно перекрыты для проезда автотранспорта две полосы проезжей части проспекта Рыскулова в районе пересечения с улицей Герцена в западную сторону движения.
Действуют ограничения в подаче воды в административные здания и домостроения, расположенные в контуре улиц:
- Суюнбая - Баянаульская - Шемякина - Хмельницкого;
- Рыскулова - Парковая - Кулыншак - Баишева;
- мкр. Айша биби, Атырау, Шуакты.
Осуществляется подвоз воды автоцистернами.
В ведомстве подчеркнули, что отключение воды в других районах города не планируется.
Аварийными бригадами ГКП "Алматы су" выполняются восстановительные работы на поврежденном магистральном водоводе Д=500 мм, проложенном по улице Герцена. Для ликвидации аварийной ситуации задействовано 16 единиц техники.
Отмечается, что магистральный водопровод, проходящий по улице Герцена, введен в эксплуатацию в 1962 году.
Добавим, что существующая инженерная инфраструктура Алматы характеризуется значительным износом как сетей, так и оборудованя объектов. Протяженность сетей водоснабжения составляет 3528 км, из них 1941,2 км сетей требуют замены (55,8% от общей протяженности).
21.04.2023, 15:22 65171
Часть жителей Алматы осталась без воды из-за крупной аварии
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Алматы. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы в связи с аварией на сетях холодного водоснабжения временно ограничена подача воды в часть жилых массивов Жетысуского и Турксибского районов.
Также для выполнения аварийных работ будут временно перекрыты для проезда автотранспорта две полосы проезжей части проспекта Рыскулова в районе пересечения с улицей Герцена в западную сторону движения, сообщили в ГКП "Алматы су".
Временно ограничена подача воды в административные здания и домостроения, расположенные в контуре улиц: Суюнбая - Рыскулова - Шемякина - Хмельницкого, пр. Рыскулова - Парковая - Кулыншак - Баишева. Водоснабжение указанных массивов планируется возобновить до 23.00", - сообщили в компании.
В настоящее время аварийные бригады восстанавливают поврежденный магистральный водопровод диаметром 500 мм на улице Герцена. Для ликвидации аварийной ситуации задействовано 12 единиц техники.
В компании отметили, что водопровод введен в эксплуатацию в 1962 году и уровень его физического износа за более чем 60 лет функционирования достиг критического уровня.
Существующая инженерная инфраструктура города Алматы характеризуется значительным износом как сетей, так и оборудованием объектов. Протяженность сетей водоснабжения составляет 3528 км, из них 1941,2 км сетей требуют замены (55,8% от общей протяженности)", - сообщили в компании.
Напомним, сегодня гормаслихат Алматы утвердил генеральный план развития города до 2040 года. На заседании заместитель акима Алматы Аскар Амрин пообещал, что новый генплан города обеспечит исключение хаотичности застройки и упорядочит иерархию улично-дорожной сети.
Однако еще до утверждения генплана эксперты выразили сомнение в его продуманности. В частности, в эксклюзивном интервью агентству KAZAKHSTAN TODAY независимый эксперт Елена Ерзакович заявила, что в генплане "совершенно крошечное описание вопросов водоснабжения города". Также, по ее мнению, в нем много нерешенных вопросов в отношении транспортной инфраструктуры.
Ранее сообщалось, что в городе из-за плотной застройки наблюдается острый дефицит водоснабжения. Особенно это ощущают жители предгорных районов.
Стоит отметить, что из-за высокого износа коммунальных сетей серьезные аварии регулярно происходят практически во всех регионах Казахстана.
Так, в начале апреля жители Балхаша на 5 дней остались без питьевой воды из-за крупной аварии на водопроводе. Причиной порыва на трубопроводе диаметром 800 миллиметров стала лопнувшая задвижка.
21.04.2023, 15:01 65861
Опасные площадки: семилетний мальчик лишился пальца на горке в Уральске
Мизинец пришлось ампутировать в областной больнице
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Уральск. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Семилетнему ребенку пришлось ампутировать палец после катания на горке в Уральске.
Мизинец мальчика застрял между деревянным бортом и металлическим листом горки", - сообщает портал "Мой город".
О происшествии рассказал в Instagram представитель филиала РОО "Әділдік жолы" Бауыржан Ахметжан.
По его словам, инцидент произошел 6 апреля на детской площадке на улице Монкеулы в микрорайоне Сарытау.
Мизинец пришлось ампутировать в областной больнице.
18 апреля к нам обратилась мать ребенка с заявлением, которое мы направили в прокуратуру ЗКО для возбуждения уголовного дела по статье 306 УК (Выпуск или продажа товаров, выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение вреда здоровью человека и совершены в отношении товаров, работ, предназначенных для малолетних)", - написал Ахметжан.
По его словам, площадку построили за 53,4 млн тенге, однако гарантию дали только на 2 года.
Считаем, что вина акимата Уральска в том, что они оставляют свои объекты без контроля и даже не ремонтируют их", - резюмировал Ахметжан.
Стоит отметить, что в Казахстане с детьми регулярно происходят несчастные случаи на игровых площадках. Часто причиной становится халатная установка игровых объектов. Особую опасность представляют незакрепленные футбольные ворота.
Так, в Костанае подросток попал в реанимацию с тяжелыми травмами из-за упавших на него футбольных ворот.
В начале апреля в Караганде на подростка упали футбольные ворота, из-за чего мальчик получил перелом ноги.
В июле прошлого года в Уральске 11-летнего мальчика насмерть придавило воротами на спортплощадке. Ребенок получил открытую черепно-мозговую травму и скончался в больнице.
Спустя месяц на другой детской площадке Уральска двум детям отрезало фаланги пальцев.
20.04.2023, 19:45 77516
Массовое отравление медиков в Актау: у семи сотрудников ресторана обнаружили стафилококк
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Актау. 20 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе проверки заведения, в котором 16 посетителей получили пищевое отравление, выяснилось, что у 20 сотрудников были подделаны санитарные книжки, у четверых их не было вовсе. Также у семи работников заведения был обнаружен стафилококк, сообщает "Лада".
Заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области Асылбек Шаров рассказал, что состояние людей, получивших отравление на ауызашар в ресторане одной из гостиниц Актау, сегодня стабильное. Они получили соответствующее лечение в больнице.
После инцидента 21 сотрудник ресторана прошел проверку, в результате анализов у семи обнаружили стафилококк. Помимо этого, в связи с выявлением поддельных медицинских книжек у 20 сотрудников и отсутствием таковых у четверых из них 24 человека отстранили от работы.
В ходе проверки комиссия выявила и ликвидировала 73 вида продукции весом 220 килограммов с истекшим сроком годности. В соответствии с частью 2 статьи 425 Кодекса "Об административных правонарушениях" за допущение грубых нарушений санитарных требований, выявленных в результате проведения внеплановых санитарно-эпидемиологических проверок и действий и повлекших причинение вреда здоровью человека, в адрес управления полиции города направлено письмо с целью выявления признаков уголовно наказуемого деяния", - рассказал Асылбек Шаров.
Напомним, 16 врачей попали в больницу после ауызашара в одном из ресторанов Актау. Специалисты управления санитарно-эпидемиологического контроля города начали расследование по факту массового отравления.
Ранее в Шымкенте произошло массовое отравление школьников - участников республиканской олимпиады. 15 детей были доставлены в инфекционную больницу с рвотой, диареей, болями в животе и высокой температурой.
На месте был развернут оперативный штаб для выяснения обстоятельств и принятия соответствующих мер. Выяснилось, что все 15 заболевших детей проживали в общежитии № 5. В столовой общежития, где питались школьники, была обнаружена кишечная палочка.
Организаторы олимпиады получили строгие выговоры за массовое отравление детей.
20.04.2023, 12:43 85691
В частном жилом доме в Кызылорде взорвался газ
Фото: ДЧС Кызылординской области
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Кызылорда. 20 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В частном жилом доме в Кызылорде взорвался газ, есть пострадавший.
19 апреля 2023 года в 10.58 в частном жилом доме по улице Яншина в Кызылорде произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим горением и обрушением на площади 182 квадратных метра и с переходом огня на временное строение на площади 60 квадратных метров, расположенное на территории частного жилого дома", - сообщили в департаменте по ЧС Кызылординской области.
По данным ДЧС, до приезда спасателей с ожогами І степени был доставлен в городскую больницу гражданин Узбекистана 1984 года рождения.
На месте был создан штаб, проведена работа по организации тушения пожара. Пожар ликвидирован в 12.09. Причина пожара устанавливается", - отметили в ведомстве.
На место происшествия выезжали 25 сотрудников и 5 единиц техники ДЧС Кызылординской области, 4 сотрудника и 1 единица техники Центра медицины катастроф, 3 работника и 1 единица техники АО "КазТрансГаз Аймак", 3 работника и 1 единица техники АО "КРЭК", 2 сотрудника 1 единица техники управления местной полицейской службы.
Напомним, рано утром 17 апреля в одном из многоквартирных домов Жанаозена произошел взрыв газа. В результате ЧП обрушился подъезд, четыре человека погибли, 13 пострадали.
20.04.2023, 11:39 86796
В ДЧС опровергли утечку газа как причину взрыва в доме Жанаозена
Проводимая взрывотехническая экспертиза состоит из несколько этапов путем визуального осмотра, оценки ситуации для более глубокого и детального изучения
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Жанаозен. 20 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В департаменте по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области опровергли информацию о том, что утечка газа стала причиной взрыва в жилом доме Жанаозена.
19 апреля 2023 года в социальных сетях распространяется видеоматериал с места осмотра взрыва в многоквартирном жилом доме в городе Жанаозене.
Специалистами и экспертами проводится осмотр происшествия путем раскопки газовых труб с дальнейшим утечкой газа с мест раскопок. Обращаем ваше внимание, что указанные утверждения не соответствуют действительности. Проводимая взрывотехническая экспертиза состоит из несколько этапов путем визуального осмотра, оценки ситуации для более глубокого и детального изучения", - рассказали в ДЧС.
Напомним, ЧП произошло рано утром 17 апреля. Из-за взрыва газа четыре человека погибли, 13 пострадали.
Родственник погибших при взрыве в Жанаозене озвучил свою версию трагедии. Читать:
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