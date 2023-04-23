Два ребенка погибли в пожаре в Актюбинской области  

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Туркестан. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - ДТП произошло на территории Отырарского района области. На трассе Тортколь - Шаульдер - Туркестан - Кентау столкнулись Nexia и грузовая автомашины, - ДТП произошло на территории Отырарского района области. На трассе Тортколь - Шаульдер - Туркестан - Кентау столкнулись Nexia и грузовая автомашины, сообщает пресс-служба МВД РК.





В результате ДТП водитель Nexia и две его пассажирки погибли на месте. Еще одна пассажирка легкового авто с полученными травмами доставлена в районную больницу.





Данный факт зарегистрирован по статье 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами". Назначены экспертизы. Выясняются все обстоятельства.



