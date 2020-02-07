Ножевыми ранениями закончилась драка между студентами в Актобе

19-летний студент получил ножевые ранения. Пострадавшего госпитализировали в БСМП Актобе. В ходе проведения оперативных мероприятий полицейские установили и задержали участников драки. В настоящее время стражи порядка выясняют личность студента, нанесшего ножевые ранения. Принимаются меры по его задержанию. Ведется досудебное расследование по статье УК РК "Покушение на убийство", - сообщает портал Polisia.kz.
Ранее сообщалось, что в Актобе школьника убили в драке ножом, еще двое получили ножевые ранения.
Кроме того, в прошлом году около 40 школьников устроили драку на кладбище в Актобе. В ходе драки студент получил серьезное ножевое ранение.
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