Ножевыми ранениями закончилась драка между студентами в Актобе

Актобе. 6 февраля. Kazakhstan Today - В Актобе за зданием общежития АРГУ имени К. Жубанова между студентами произошла драка, в ходе которой один из них получил ножевые ранения, передает Kazakhstan Today.

19-летний студент получил ножевые ранения. Пострадавшего госпитализировали в БСМП Актобе. В ходе проведения оперативных мероприятий полицейские установили и задержали участников драки. В настоящее время стражи порядка выясняют личность студента, нанесшего ножевые ранения. Принимаются меры по его задержанию. Ведется досудебное расследование по статье УК РК "Покушение на убийство", - сообщает портал Polisia.kz .

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