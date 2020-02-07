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Ножевыми ранениями закончилась драка между студентами в Актобе

06.02.2020, 20:06 5050
Ножевыми ранениями закончилась драка между студентами в Актобе
Актобе. 6 февраля. Kazakhstan Today - В Актобе за зданием общежития АРГУ имени К. Жубанова между студентами произошла драка, в ходе которой один из них получил ножевые ранения, передает Kazakhstan Today.
 

19-летний студент получил ножевые ранения. Пострадавшего госпитализировали в БСМП Актобе. В ходе проведения оперативных мероприятий полицейские установили и задержали участников драки. В настоящее время стражи порядка выясняют личность студента, нанесшего ножевые ранения. Принимаются меры по его задержанию. Ведется досудебное расследование по статье УК РК "Покушение на убийство", - сообщает портал Polisia.kz.

 
Ранее сообщалось, что в Актобе школьника убили в драке ножом, еще двое получили ножевые ранения.
 
Кроме того, в прошлом году около 40 школьников устроили драку на кладбище в Актобе. В ходе драки студент получил серьезное ножевое ранение.
 

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