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В Актобе школьника убили в драке ножом

12.11.2019, 18:05 8263
В Актобе школьника убили в драке ножом
Актобе. 12 ноября. Kazakhstan Today - В Актобе школьника убили в драке ножом, передает Kazakhstan Today.
 
По информации пресс-службы регионального департамента полиции, 10 ноября в поселке Заречный-3 между подростками произошла драка. В результате один погиб, а двое получили ножевые ранения, пишет "Диапазон"
 
Отмечается, что подозреваемый в убийстве задержан.
 

По данному факту начато досудебное расследование. Идет следствие. В связи с этим ДП Актюбинской области напоминает, что объяснение норм поведения своим детям является первостепенной обязанностью родителей и ключом безопасности и законопослушного поведения подростков. Согласно статье 15 УК РК, лица, достигшие ко времени совершения преступления 14-летнего возраста, подлежат уголовной ответственности за убийство (статья 99), умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (статья 106), заведомо ложное сообщение об акте терроризма (статья 279) и другие тяжкие преступления", - предупредили в полиции.

 
 

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