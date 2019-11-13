В Актобе школьника убили в драке ножом

По информации пресс-службы регионального департамента полиции, 10 ноября в поселке Заречный-3 между подростками произошла драка. В результате один погиб, а двое получили ножевые ранения, пишет "Диапазон".
Отмечается, что подозреваемый в убийстве задержан.
По данному факту начато досудебное расследование. Идет следствие. В связи с этим ДП Актюбинской области напоминает, что объяснение норм поведения своим детям является первостепенной обязанностью родителей и ключом безопасности и законопослушного поведения подростков. Согласно статье 15 УК РК, лица, достигшие ко времени совершения преступления 14-летнего возраста, подлежат уголовной ответственности за убийство (статья 99), умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (статья 106), заведомо ложное сообщение об акте терроризма (статья 279) и другие тяжкие преступления", - предупредили в полиции.
Как сообщалось ранее, в Алматы двух студентов задержали за участие в массовой драке.
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