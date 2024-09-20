О новых схемах телефонного мошенничества предупредили в Нацбанке
Фото: Depositphotos
Астана. 19 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный банк Казахстана предупреждает об активизации и новых схемах телефонного мошенничества.
Злоумышленники, представляясь работниками операторов сотовой связи или коммунальных служб, звонят гражданам и сообщают об истечении срока действия SIM-карты мобильного телефона или завершении срока эксплуатации коммунальных счетчиков. В ходе телефонного разговора гражданам предлагается продлить обслуживание либо занять электронную очередь. Далее они просят переслать поступающие на мобильный телефон сообщения, перейдя по вредоносной ссылке, скачать приложение или активировать новые функции в мессенджере либо сообщить персональные данные. Получив доступ к телефону, злоумышленники похищают денежные средства и подключают виртуальный дубликат SIM-карты", - рассказали в Нацбанке.
После хищения денежных средств с текущих счетов злоумышленники вновь связываются с обманутыми гражданами, представляясь работниками Национального банка, устанавливают приложения банков второго уровня и оформляют денежные или товарные кредиты.
В качестве подтверждения легитимности своих действий злоумышленники отправляют поддельные служебные удостоверения работников Нацбанка, фейковые документы от имени Нацбанка, письма и реквизиты для страхования денежных средств или осуществления банковских переводов", - уточнили в банке.
Там призвали граждан быть бдительными и не доверять подозрительным телефонным звонкам, не переходить по сомнительным ссылкам, а также не устанавливать по указанию третьих лиц приложения удаленного доступа HopToDesk, RustDesk, RUDesktop, AnyDesk, TeamViewer и другие.
Во избежание мошеннических действий со стороны третьих лиц Национальный банк рекомендует при поступлении телефонных звонков от якобы работников государственных органов и работников Нацбанка прервать разговор. Дополнительно сообщаем, что работники Нацбанка не осуществляют аудио- и видеозвонки, не обслуживают счета физических лиц, не занимаются страхованием денежных средств, а также не проводят денежные расчеты с населением", - предупредили в пресс-службе финрегулятора.
Для получения консультации следует обратиться в контакт-центр Нацбанка по короткому номеру 1477.
Случаи обмана казахстанцев с помощью мессенджеров участились в Казахстане. Часто мошенники направляют на аккаунт граждан вредоносную программу в виде ссылки.