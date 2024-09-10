Случаи обмана казахстанцев с помощью мессенджеров участились в Казахстане

Часто мошенники направляют на аккаунт граждан вредоносную программу в виде ссылки

Фото: Depositphotos

Рассказать друзьям

Астана. 9 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Случаи обмана казахстанцев с использованием мессенджеров WhatsApp и Telegram участились в Казахстане, - Случаи обмана казахстанцев с использованием мессенджеров WhatsApp и Telegram участились в Казахстане, сообщает Министерство цифрового развития и аэрокосмической промышленности.





Чаще мошенники направляют на аккаунт граждан вредоносную программу в виде ссылки. Как правило, ссылка содержит информацию о голосовании за детей, розыгрыше призов, либо в виде опросника и т.д. После перехода по ссылке злоумышленники получают параллельный доступ к аккаунтам граждан, телефону и персональному компьютеру. Далее уже с их аккаунта или со вставкой фотографии в мессенджерах рассылается текстовое сообщение с просьбой занять деньги и т.п. При этом получатели таких писем ошибочно принимают такую просьбу за реальную", - рассказали в МЦРИАП.





Для получения денег мошенники используют счета третьих лиц (дропов).





Также мошенники направляют гражданам, обычно сотрудникам государственных органов и квазигосударственного сектора, занимающим высокие должности, письма от их руководителей. В частности, это могут быть звонки и сообщения, где указывается о неких проблемах и рекомендуется следовать инструкциям сотрудника Комитета национальной безопасности.





Мнимые сотрудники КНБ сообщают о каких-либо подозрительных операциях на банковском счете (в т.ч. финансировании террористических групп и т.д.) и требуют оказать содействие в проведении спецоперации. После чего переключают связь на сотрудников прокуратуры, банка и других правоохранительных органов. Как правило, такая операция заключается в необходимости оформить кредит, перевести деньги с депозита или текущего счета, а деньги перечислить на специальный счет, а также передачи наличных через курьера", - говорится в информации.





В иных случаях сообщается о возникших проблемах и направляются контакты знакомого сотрудника КНБ, который может их решить за вознаграждение.





Для убедительности могут быть направлены квитанции/документы на официальном бланке ведомства (фотография служебных удостоверений, распечатанные поручения и приказы КНБ с печатями и подписями)", - рассказали в ведомстве.





В этой связи МВД призывает граждан быть бдительными и не переходить по сомнительным ссылкам, даже если они поступили от родственников, друзей и т.д.





При получении таких писем и звонков рекомендуем не открывать их и незамедлительно связаться с отправителем.





В случае, если вы открыли ссылку, необходимо проверить наличие привязанных к аккаунту посторонних устройств. Для этого в приложении мессенджеров WhatsApp и Telegram, нужно войти в "Настройки", далее - "Связанные устройства" (в Telegram - "Устройства"), где отображаются параллельные соединения. При наличии во вкладке постороннего устройства, нужно выйти из сессии. Такую процедуру рекомендуется проводить как можно чаще, для того чтобы обезопасить свои персональные данные и контакты", - проинструктировали в министерстве.