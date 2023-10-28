27.10.2023, 09:11 51256
Один из заболевших сибирской язвой в Карагандинской области скончался
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Караганда. 27 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Один из заболевших сибирской язвой в Карагандинской области умер в больнице.
Несмотря на все принятые врачами меры, пациент 1948 года рождения, находившийся в реанимации после заражения сибирской язвой, скончался. Летальный исход наступил в связи с тяжелой стадией заболевания сибирской язвы и наличием серьезных сопутствующих заболеваний. Кроме того, сказалось позднее обращение за медицинской помощью", - сообщили в управлении здравоохранения Карагандинской области.
По данным ведомства, состояние двоих других заразившихся пациентов стабильное, находятся под постоянным наблюдением врачей.
Дополнено 27.10.2023, 17.52
Второго пациента диагнозом "сибирская язва" перевели в реанимацию, сообщила руководитель управления здравоохранения Карагандинской области Бибигуль Тулегенова.
Пациент, 62 года, а у него кожная форма, тяжелое течение. Был переведен в отделение реанимации и интенсивной терапии в связи с усилением кожно-воспалительного синдрома и нарастания объема отека. Второй пациент, 41 год, находится в найробоксированном отделении инфекционного центра. Состояние средней степени тяжести. Лечение получает в полном объеме", - проинформировала она.
Как сообщалось ранее, сибирскую язву выявили у трех жителей поселка Топар Карагандинской области. Все они живут в одном доме и участвовали в забое больного животного. В поселке ввели карантин. Также выявлено 30 контактных лиц, с которыми проведена разъяснительная беседа о мерах профилактики и установлено медицинское наблюдение.
В поселке проведена дезинфекция. Ветеринары проводят подворный обход для вынужденной вакцинации с проведением клинического осмотра и термометрии животных. Обеспечены препараты для вакцинации. Введен запрет на ввоз и вывоз скота и молочной продукции, на забой скота и вывоз с территории кормов и кормовых добавок.
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27.10.2023, 20:58 30981
В Шымкенте от отравления угарным газом погибла семья из пяти человек
В прихожей дома была установлена настольная газовая плита и настенный отопительный котел без дымохода и вентиляции
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Шымкент. 27 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте предположительно от отравления угарным газом погибли родители и трое несовершеннолетних детей, сообщает OTYRAR.
Погибшие проживали в частном доме. Во время рейдов по безопасности газовики отключили жилье от газоснабжения из-за состояния котла. По предварительной версии, хозяин дома подключился самовольно.
По словам соседей, семья была образцовой: глава семейства работал электриком, а мать медиком. Они воспитывали двух девочек и мальчика: 16, 15 и 11 лет.
В свою очередь специалисты аварийной бригады АО "КазТрагсГаз" сообщили, что в прихожей была установлена настольная газовая плита и настенный отопительный котел без дымохода и вентиляции. Скорее всего, это и послужило причиной смерти семьи. Угарный газ сначала заполнил прихожую, а потом проник в комнаты.
Полицейские завели дело по статье "Нарушение требований пожарной безопасности". Точная причина трагедии станет известна по результатам судебно-медицинской экспертизы.
26.10.2023, 12:30 81921
Сибирскую язву выявили у трех человек в Карагандинской области Дополнено
Фото: Акорда
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Караганда. 26 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Сибирскую язву выявили у трех жителей поселка Топар Карагандинской области. Все они принимали участие в забое больного животного.
В поселке ввели карантин.
На въезде в поселок со стороны города Абая установлен пост для санитарной обработки автомобилей. Для соблюдения карантинных мер второй въезд в поселок со стороны Жартаса временно перекрыт", - сообщили в акимате Топара.
Диагноз "сибирская язва" подтвердился у троих человек, все они живут в одном доме и участвовали в забое больного животного.
Сейчас они находятся под наблюдением врачей.
По словам хозяев, у животного наблюдались симптомы болезни, продавать мясо они не планировали. Также выявлено 30 контактных лиц, с которыми проведена разъяснительная беседа о мерах профилактики, и установлено медицинское наблюдение.
Согласно законодательству, части туши забитого животного утилизируют", - говорится в информации.
В поселке проведена дезинфекция. Ветеринары проводят подворный обход для вынужденной вакцинации с проведением клинического осмотра и термометрии животных. Обеспечены препараты для вакцинации.
Также введен запрет на ввоз и вывоз скота и молочной продукции, на забой скота и вывоз с территории кормов и кормовых добавок.
Дополнено 26.10.2023, 16.00
В управлении здравоохранения региона сообщили, что один из госпитализированных с сибирской язвой находится в реанимации. Его состояние тяжелое.
Двое других находятся в профильном отделении, их состояние оценивается как средней степени тяжести.
Ранее в селе Жетыжар Абайской области объявили режим ЧС из-за сибирской язвы.
Также в этом месяце эпидемиологи зафиксировали рост числа заражений сибирской язвой в Жамбылской области. С начала года по области были госпитализированы 38 больных с подозрением на это заболевание.
В августе вспышка сибирской язвы произошла в Акмолинской области. Тогда в инфекционное отделение Есильской районной больницы госпитализировали 12 человек.
26.10.2023, 10:57 84371
Четверо погибших детей обнаружены при тушении пожара в одном из частных домов в Аягозе
Причина смерти устанавливается
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Семей. 26 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Четверо погибших детей обнаружены при тушении пожара в одном из частных домов в Аягозе. Об этом сообщили в пресс-службе Абайской области.
По данным ведомства, 25 октября 2023 года в 10.49 в ДЧС поступил сигнал о том, что в одном из частных домов города Аягоз произошло задымление. Незамедлительно на место выехала бригада спасателей.
По прибытии пожарных в одной из комнат (спальня) горела мебель и личные вещи на площади 20 квадратных метров. Прибывшими пожарными подразделениями горение локализовано в 11.10 и ликвидировано в 11.24. Причина задымления устанавливается. В ходе тушения обнаружены тела четверых детей без признаков жизни. Причина смерти устанавливается. Назначена соответствующая экспертиза. Полицией проводится расследование", - говорится в сообщении ведомства.
По данным акимата, в настоящее время членам семьи оказывается вся необходимая помощь. Ситуация на контроле местных исполнительных органов.
Как сообщалось ранее, в городе Актау двое детей погибли после травли клопов.
25.10.2023, 16:48 116891
На глазах у прохожих отстреливали собак в Костанайской области
Местные волонтеры отмечают, что действующий закон об ответственном обращении с животными в регионе не работает
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Костанай. 25 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Днем на глазах у прохожих отстреливали бездомных собак в селе Узунколь Костанайской области.
Жительница села Узунколь поделилась с зооволонтерами видео, на котором она запечатлела, как средь бела дня в селе отстреливают собак. В кадр попала и машина ветстанции. Сотрудник инспекции ответил возмущенной женщине, что разрешение на отстрел якобы у него есть, информирует tengrinews.kz.
Местные волонтеры отмечают, что действующий закон об ответственном обращении с животными в регионе не работает.
То, что произошло в Узункольском районе, - это полное нарушение закона. Эвтаназию в присутствии людей и детей нельзя делать, и тот факт, что произошло это не в ветеринарной клинике и среди бела дня, без комиссии, где собака была бы признана агрессивной, - это вопиющий случай", - заявила зооволонтер Юлия Соловьева.
Данный факт прокомментировали в департаменте полиции Костанайской области, сообщает inform.kz.
Факт отстрела собаки в поселке Узунколь, который был опубликован в социальных сетях, зарегистрирован. Полиция установила мужчину, который работает в одной из частных фирм по отлову животных. В настоящее время в отношении фирмы (юридического лица) возбуждено административное производство по статье 407-2 КоАП РК (Нарушение законодательства РК в области ответственного обращения с животными)", - проинформировали в полиции.
Уточняется, что фирме вынесен административный штраф в размере 30 МРП, что в денежном выражении составляет 103 500 тенге.
Ранее сообщалось, в Таразе вопреки закону о защите животных продолжают отстреливать собак.
14 мая в Алматы состоялся санкционированный общереспубликанский митинг по саботированию и неисполнению местными властями закона об ответственном обращении с животными, собравший около 500 жителей. Заявку на митинг подали 9 городов Казахстана: Караганда, Шымкент, Атырау, Павлодар, Петропавловск, Тараз, Алматы, Актау, Актобе, однако показательно, что разрешение на его проведение получили только три последних. В остальных городах в выбранный день были проведены экстренные "строительные работы".
С марта прошлого года в стране действует закон "Об ответственном обращении с животными", который предусматривает персональную ответственность владельцев за жизнь, здоровье и благополучие животных, защиту их от жестокого обращения, воспитание у населения нравственного и гуманного отношения к ним.
В частности, законом установлены требования при содержании и обращении с животными отдельных категорий в культурно-зрелищных целях, экспериментальных (лабораторных), служебных, домашних, безнадзорных и бродячих животных.
Между тем число случаев беспричинной бесчеловечной жестокости по отношению к животным не снижается. Экологи в связи с ростом преступлений обратились к общественности со статьей под названием "Преступление против человечности".
22.10.2023, 19:07 230961
В Актау возбуждено уголовное дело по факту гибели двух детей после травли клопов
Фото: polisia.kz.
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Актау. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Актау полиция возбудила уголовное дело по факту гибели двух детей после травли клопов, сообщили в департаменте полиции Мангистауской области.
Сообщение о трагедии в полицию поступило 21 октября, информирует inaktau.kz.
В ходе выяснения обстоятельств в квартире были обнаружены тела несовершеннолетних детей 2021 и 2022 годов рождения. Также пять человек доставили в больницу. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР ДП Мангистауской области по части 3 статьи 304 УК РК (Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов, повлекшее смерть двух и более лиц). Назначена экспертиза. На месте происшествия были специалисты санитарно-эпидемиологической службы", - сообщили в ДП региона.
По данным полиции, владелица квартиры этажом ниже травила клопов.
В управлении санитарно-эпидемиологического контроля сообщили, что выясняются обстоятельства произошедшего и более полная информация будет в понедельник.
Отмечается, что о происшествии посредством рассылки в соцсетях и мессенджерах сообщают жители города.
Наших нет в 7-14? Семью отравили средством от клопов. На 8 этаже какими-то дымовыми шашками травили, и семья на 9 этаже отравилась - двое детей погибло 1 год и 3 года, двое детей еще и родители в реанимации. Какой-то ужас!" - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о массовом отравлении в спеццентре Карагандинской области.
Известно о 14 пострадавших. На рвоту и температуру дети начали жаловаться в воскресенье вечером. Один 13-летний мальчик скончался от интоксикации в результате дыхательной и сердечной недостаточности.
В учреждении, где проживают 160 особенных детей, проводят проверку. В Министерстве здравоохранения сообщили, что клинические признаки у госпитализированных из центра оказания специальных социальных услуг Карагандинской области детей не характерны для пищевого отравления. Создана специальная комиссия для проведения расследования, по результатам которого будет получена официальная информация о причине произошедшего инцидента.
22.10.2023, 10:23 249661
В ДЧС рассказали подробности крупного пожара в Талгаре
Фото: instagram/nursultan_tjd
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Конаев. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Алматинской области рассказали подробности крупного пожара в частном доме в Талгаре.
По улице Амангельды в частном жилом доме произошло загорание хозпостроек, бани, сарая и навеса на общей площади 150 квадратных метров, и от высокой температуры расплавился сайдинг соседней летней кухни на площади 6 квадратным метров" - сообщили в департаменте.
Пожар был локализован и ликвидирован. Причина пожара устанавливается.
В тушении пожара были задействованы 15 сотрудников и 5 единиц техники ДЧС Алматинской области. Факт взрыва газового баллона не зарегистрирован. Жертв и пострадавших нет", - добавили в пресс-службе.
Напомним, число пожаров в жилых домах выросло на 14%.
21.10.2023, 18:29 283506
Многотонная металлическая конструкция со стройки LRT упала на машину в Астане Дополнено
Фото: t.me/newsroom999
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Астана. 21 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане предположительно сваебойная машина на участке застройки LRT по улице Сагынак упала на машину и сильно повредила ее.
Фото с места инцидента опубликовал телеграм-канал NewsRoom99.
Информации о пострадавших нет.
Дополнено 21.10.2023, 20.15
Инцидент прокомментировали в пресс-службе City Transportation Systems.
21 октября текущего года в 17.00 по улице Сыганак во время производства буронабивных работ по устройству сваи буровая станция провалилась в пустоту асфальта правой гусеницей. В неположенном месте был припаркован автомобиль марки Hyundai. Пассажиров и водителя в салоне не было. Стрела буровой станции упала на кузов данной автомашины", - приводит сообщение компании издание "КазИнформ".
17.10.2023, 21:11 377586
В Астане оцепили мечеть "Хазрет Султан"
В магазине, расположенном на территории мечети, некий мужчина оставил чемодан и рюкзак и не вернулся
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Астана. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Столичную мечеть "Хазрет Султан" оцепили. Сотрудники и посетители эвакуированы, сообщает пресс-служба департамента полиции Астаны.
Во вторник, 17 октября, на пульт "102" поступило сообщение о том, что в магазине, расположенном на территории мечети, некий мужчина оставил чемодан и рюкзак и не вернулся. Также сообщается, что в вещах что-то тикало.
Место происшествия было оцеплено. Посетители и сотрудники мечети эвакуированы. В ходе осмотра в сумке опасных и запрещенных предметов не обнаружено. Личность владельца вещей устанавливается. Факт зарегистрирован в УП столичного района Есиль.
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Казахстан столкнулся с систематическим дефицитом электроэнергии. При этом уже сейчас наблюдается сокращение имеющихся резервов мощности. Кроме того, в стране сложилась недопустимо высокая степень износа энергооборудования. Аварии оставляют без электричества целые города. По мнению экспертов, спасением от энергодефицита на долгие годы может стать строительство АЭС. Как Вы относитесь к данной инициативе?