Сибирскую язву выявили у трех человек в Карагандинской области

В поселке Топар, где обнаружен случай заболевания, ввели карантин

Фото: Акорда

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Караганда. 26 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Сибирскую язву выявили у трех жителей поселка Топар Карагандинской области. Все они принимали участие в забое больного животного.





В поселке ввели карантин.





На въезде в поселок со стороны города Абая установлен пост для санитарной обработки автомобилей. Для соблюдения карантинных мер второй въезд в поселок со стороны Жартаса временно перекрыт", - сообщили в акимате Топара.





Диагноз "сибирская язва" подтвердился у троих человек, все они живут в одном доме и участвовали в забое больного животного.

Сейчас они находятся под наблюдением врачей.





По словам хозяев, у животного наблюдались симптомы болезни, продавать мясо они не планировали. Также выявлено 30 контактных лиц, с которыми проведена разъяснительная беседа о мерах профилактики, и установлено медицинское наблюдение.

Согласно законодательству, части туши забитого животного утилизируют", - говорится в информации





В поселке проведена дезинфекция. Ветеринары проводят подворный обход для вынужденной вакцинации с проведением клинического осмотра и термометрии животных. Обеспечены препараты для вакцинации.





Также введен запрет на ввоз и вывоз скота и молочной продукции, на забой скота и вывоз с территории кормов и кормовых добавок.





Дополнено 26.10.2023, 16.00





В управлении здравоохранения региона сообщили, что один из госпитализированных с сибирской язвой находится в реанимации. Его состояние тяжелое.





Двое других находятся в профильном отделении, их состояние оценивается как средней степени тяжести.





Ранее в селе Жетыжар Абайской области объявили режим ЧС из-за сибирской язвы.





Также в этом месяце эпидемиологи зафиксировали рост числа заражений сибирской язвой в Жамбылской области. С начала года по области были госпитализированы 38 больных с подозрением на это заболевание.



