Рост числа заболеваний сибирской язвой фиксируют эпидемиологи в Жамбылской области
С начала года по области были госпитализированы 38 больных с подозрением на сибирскую язву
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Тараз. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Эпидемиологи фиксируют в последние годы рост числа заболеваний сибирской язвой в Жамбылской области, информирует пресс-служба управление здравоохранения акимата региона.
Отмечается, что за последние годы отмечено увеличение числа заболевших данной инфекцией по стране, в том числе по области:
- 2021 год - по РК 27 случаев /показатель заболеваемости на 100 тысяч населения 0,14 и по области - 1 случай/0,09;
- 2022 год - по РК - 20 случаев/0,10 и области - 13 случаев/1,13;
- На 16 октября 2023 года по РК - 34 случая/0,18 и по области - 19 случаев/1,56.
Неблагополучная эпидемиологическая ситуация наблюдается в текущем, 2023 году. С начала года по области уже были госпитализированы 38 больных с подозрением на сибирскую язву, в том числе в Таласском, Жуалынском, Байзакском, Жамбылском, Шуском, Сарысуском районах, городе Таразе. Диагноз сибирской язвы подтвердился у 19 больных: в Таласском, Жуалынском, Сарысуском, Байзакском районах, городе Тараз. Летальных случаев нет", - проинформировали в пресс- службе.
Отмечается, что при опросе заболевших в эпиданамнезе установлены забой больного животного, контакт с зараженным мясом или больным животным.
Ранее в селе Абайской области был объявлен режим ЧС из-за сибирской язвы. Кроме того, в Акмолинской области была выявлена вспышка сибирской язвы.
Также в республике выявлен всплеск заболеваемости опасной инфекцией среди людей. 19 фактов заражения бруцеллезом зарегистрировано в Кызылординской области, еще 21 случай - в Костанайской. Все люди заразились инфекцией от сельхозживотных. В основном заражаются дети и подростки. В марте этого года в граничащей с Казахстаном Омской области РФ ввели карантин по бешенству.
В конце июля прошлого года казахстанские ученые сообщили о сенсационном открытии в области лечения инфекционных заболеваний сельхозживотных.
В эксклюзивном интервью KAZAKHSTAN TODAY руководитель Научного центра противоинфекционных препаратов академик, доктор химических наук Александр Иванович Ильин заявил, что "в Казахстане есть 2 ветеринарных препарата, которые готовы к любой биологической угрозе".
В прошлом году председатель комитета по аграрным вопросам мажилиса Ерлан Барлыбаев заявил, что в Казахстане сельскохозяйственные животные все чаще заболевают опасными инфекциями, такими как бруцеллез и бешенство, по вине ветеринарных инспекторов, не желающих выполнять свои обязанности.
По его словам, количество случаев заболевания бруцеллезом в 2020-2021 годах увеличилось на 2%, сибирской язвой - в 6 раз, лептоспирозом - в 5 раз, анаэробной энтеротоксемией - в 5 раз, вирусной диареей и инфекционным ринотрахитом - на 113%.