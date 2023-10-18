Рост числа заболеваний сибирской язвой фиксируют эпидемиологи в Жамбылской области

Один рабочий погиб на месте, еще один скончался в больнице

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Астана. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - По факту падения рабочих с высоты на стройке в Астане начато досудебное расследование, сообщает пресс-служба столичного департамента полиции.





Департаментом полиции города Астаны начато досудебное расследование по части 3 статьи 277 статьи УК РК за нарушение правил безопасности при ведении строительных работ", - проинформировали в полиции.





Кроме того, сообщается, что до приезда бригады скорой медицинской помощи один рабочий скончался на месте, остальные трое госпитализированы.





Дополнено 13.10.2023, 14.20





Позже стало известно, что в больнице из-за травм, несовместимых с жизнью, скончался еще один рабочий, 1999 года рождения.





Двое других пострадавших, 1999 и 2002 годов рождения, находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии. Их состояние оценивается как крайне тяжелое.





По словам медиков, у поступивших диагностированы многочисленные травмы мягких тканей, закрытые переломы ребер, костей таза, бедренных костей, многочисленные разрывы внутренних органов, шоковое и травматическое состояние высокой степени.





Напомним, в прошлом году в результате несчастных случаев на производстве пострадали почти 1,5 тысячи работников, информирует finprom.kz.





По данным Комитета труда и социальной защиты МТСЗН РК, в 2022 году в результате несчастных случаев на производстве пострадали 1465 работников, 202 из них погибли.





Производственный травматизм по итогам 2022 года сохранен на уровне 2021-го. В 2022 году коэффициент частоты несчастных случаев на 1000 работающих составил 0,22.