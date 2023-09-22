20.09.2023, 10:05 24876
В селе Абайской области объявлен режим ЧС из-за сибирской язвы
Фото: Akorda
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Семей. 20 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В селе Жетыжар Абайской области объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за сибирской язвы, сообщает пресс-служба акимата региона.
На заседании внеплановой областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций с целью обеспечения безопасности населения было принято решение об объявлении чрезвычайной ситуации природного характера местного масштаба", - проинформировали в пресс-службе.
Сообщается, что у жителя села Жетыжар Бескарагайского района имеются подозрения на заболевание "сибирская язва". Пациент сдал ПЦР-тест, и на данный момент заболевание не подтверждено.
На данный момент на въезде в село Жетыжар установлен санитарный пост и временно ограничен вывоз сельскохозяйственной продукции из села", - добавили в акимате.
Кроме того, проводится ревизионная работа по выяснению причин возникновения ситуации.
Ранее в Акмолинской области была выявлена вспышка сибирской язвы.
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21.09.2023, 09:04 10021
Две девушки получили перелом позвоночника, выпрыгнув с третьего этажа во время пожара в школе в Таразе
Фото: скриншот из видео КТК
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Тараз. 21 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В одной из школ Тараза произошел пожар. В результате ЧП пострадали строители, которые ремонтировали школу. Две девушки получили перелом позвоночника, выпрыгнув с высоты третьего этажа.
Семь человек подрядной ремонтной бригады ночью красили один из классов, когда вдруг вспыхнул огонь. Кто-то успел убежать через дверь, а 21-летним Гульдане и Таншолпан пришлось прыгать из окна третьего этажа. Сейчас обе в реанимации с многочисленными переломами, сообщает телеканал КТК.
Травмы у обеих: у одной два ребра слева, у второй одно ребро справа. У одной позвоночник - два поясничных позвонка L2, L4. У другой один взрывной, очень серьезный, перелом позвоночника поясничный. В данный момент обе пациентки тяжелые, обе стабильные", - сказал заместитель главного врача многопрофильной больницы Тараза Сакен Жумашев.
Еще пятеро строителей из бригады получили ожоги. Двое тоже в больнице. Родные и близкие рабочих пытаются найти виновных. Они уверены, кто-то должен понести наказание за ЧП и оплатить лечение пострадавшим.
Это неправильно, что они работали в ночное время. Работа должна быть до 6 часов вечера - и не позже. Акимат, наверное, сказал подрядчику, что тот должен закончить за короткий срок. Они последнюю неделю точно круглосуточно работали", - говорит Салима Нарымбетова.
Наши девочки теперь могут остаться инвалидами. В областном акимате сказали, что приедут, помогут, поставят на ноги. Но столичные медики сюда не торопятся. А кто реабилитацию оплатит? Ведь это не простуда, это переломы позвоночника", - сказала Гульжан Садыкулова.
В школе сейчас работают следователи. Полиция выясняет, почему загорелись банки с краской и канистры с растворителем.
Аким города пообещал взять расследование на личный контроль.
Я встречался с родителями пострадавших жителей нашего города. Вопрос у меня на контроле, любая помощь, которая требуется как со стороны акимата, так и со стороны подрядчиков, будет оказана", - сказал аким Тараза Бахытжан Орынбеков.
Медики уверяют, в ближайшее время к тяжелым пациентам приедут столичные специалисты. Девушкам предстоят сложное лечение и долгая реабилитация.
20.09.2023, 21:04 17161
В Таразе произошел пожар в школе
Фото: freepik.com
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Тараз. 20 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - 17 сентября в 00.32 в трехэтажном здании средней школы № 44, в кабинете на третьем этаже, произошел пожар. С 6 июня в этой школе, в одном блоке, проводятся ремонтные работы, сообщает пресс-служба ДЧС Жамбылской области.
Площадь пожара составила 20 кв. м. Пожар локализован в 00.50 и ликвидирован в 00.52.
В результате пожара с различными травмами госпитализированы пять человек. Четверо строителей женщины - 37, 23 и 22 лет, один - мужчина 26 лет.
Сообщается, что две женщины, 2001 и 2002 года рождения, спасаясь от огня, спрыгнули с третьего этажа. Сейчас они с травмами находятся в реанимации.
Начато расследование, причина пожара устанавливается.
Версию о взрыве в школе № 44 официальное ведомство не подтвердило.
19.09.2023, 09:32 43866
В Алматинской области произошло землетрясение магнитудой 4,6
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Алматы. 19 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Сетью сейсмических станций сейсмологической опытно-методической экспедиции МЧС РК 19 сентября в 06.57 зарегистрировано землетрясение в 149 км на восток от Алматы.
Как сообщили в пресс-службе ДЧС Алматинской области, эпицентр землетрясения расположен в 149 км на восток от Алматы на территории Кегенского района в горной местности, в 58 км от села Алгабас.
Энергетический класс землетрясения составил 10,3. Магнитуда MPV 4,6. Координаты эпицентра 43.29° с.ш. 78.74° в.д. Глубина 20 км.
Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.
Департаментом по ЧС Алматинской области оповещены местные исполнительные органы, департамент полиции, Казселезащита, прокуратура и другие организации, уточняется обстановка на вверенных территориях, сообщении о разрушениях и жертвах не поступало", - проинформировали в ведомстве.
ДЧС Алматинской области напоминает о порядке действии при землетрясении:
- покиньте здание (в вашем распоряжении 15-20 секунд);
- если вы на верхних этажах встаньте в проеме входной двери или займите место в углу капитальных стен, прижав к себе детей;
- ни в коем случае не стойте у окон и не прыгайте с балконов;
- отойдите подальше от зданий, строений, столбов и заборов;
- не входите в дома: толчки могут повториться;
- не пользуйтесь лифтами;
- не зажигайте спички, свечи;
- не прикасайтесь к проводам;
- окажите первую помощь пострадавшим.
Как сообщалось ранее, на прошлой неделе в Казахстане с участием тюркских стран прошло масштабное учение по действиям при землетрясениях.
18.09.2023, 08:44 61696
В результате ДТП на трассе в ЗКО погибли шесть человек, в том числе четверо детей
Фото: скриншот с видео t.me/POLICE_of_KZ
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Уральск. 18 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Вчера вечером на 290-м км автодороги республиканского значения Самара - Шымкент, возле поселка Бекей, произошло ДТП, в результате которого погибли шесть человек, в том числе четверо детей.
Столкнулись фура DAF и легковушка Lada Priora. В результате погибло шесть человек: 34-летний мужчина, 35-летняя женщина и четверо несовершеннолетних (2012, 2013, 2018, 2022 годов рождения)", - сообщает Polisia.kz.
Также сообщается, что в ДТП пострадал 37-летний водитель фуры.
Для выяснения обстоятельств на месте работают сотрудники полиции области.
17.09.2023, 18:35 69366
Задержали участников массовой драки в Алматы
Один из активных участников происшествия водворен в ИВС
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Алматы. 17 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Молодые люди, участвовавшие в массовой драке в Алмалинском районе Алматы 15 сентября этого года, установлены и задержаны, сообщили в департаменте полиции Алматы.
Один из активных участников происшествия в порядке статьи 128 (Основания задержания) УПК РК водворен в изолятор временного содержания", - говорится в сообщении полиции.
Как ранее сообщалось, данный факт зарегистрирован и расследуется управлением полиции Алмалинского района по части 3 статьи 293 (Хулиганство) УК РК.
Досудебное расследование продолжается.
Напомним, 15 сентября в Алматы произошла очередная массовая драка среди молодежи. По словам автора, распространившегося видео, одному из участников конфликта стреляли в лицо.
Как сообщалось ранее, в последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью. На учете ОВД состоит 3924 ребенка, на внутришкольном учете - 6278 детей.
Ранее агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70.64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
Напомним, в мае в результате массовой драки в Алматы пострадали несколько молодых людей, которые заступились за девушку. Один из пострадавших получил сильное сотрясение мозга, ему грозит потеря зрения. Инцидент с нападением толпы на молодых людей вызвал большой общественный резонанс.
В начале июля в соцсетях появился видеоролик, на котором запечатлено нападение на мужчину с ребенком на руках в одном из торговых центров столицы. Стало известно, что напавший на мужчину с ребенком - профессиональный казахстанский боксер. По данному факту было начато досудебное расследование по статье 293 УК РК (Хулиганство).
17.09.2023, 11:55 73321
В Алматы несколько домов остались без энергоснабжения из-за обвала грунта при ремонте теплотрассы
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Алматы. 17 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Бостандыкском районе Алматы, на улице Ескарева, в жилом комплексе Seven Hills восстанавливают электрокабели после обвала грунта во время реконструкции теплотрассы, сообщает ТОО "Алматинские тепловые сети".
Отмечается, что происшествию поспособствовало грубое несоблюдение технологических норм подрядной организацией. Осыпавшийся земляной слой повредил электрокабели, питающие электроэнергией близстоящие дома. Жертв и пострадавших нет.
В настоящее время аварийная бригада АО "Алатау жарык компаниясы" занимается восстановлением подачи электроэнергии в обесточенные здания.
Также частично причинен ущерб летней площадке местного кафе.
Процесс ликвидации последствий произошедшего взят под контроль городским акиматом.
В отношении подрядной организации, допустившей возникновение нештатной ситуации, будут приняты соответствующие законодательству меры.
15.09.2023, 16:45 95526
Жительница Семея родила в застрявшем лифте роддома
Роды приняла акушерка, которая на тот момент находилась в отпуске, но шла с дочерью на партнерские роды
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Семей. 15 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Семейчанка родила мальчика в застрявшем лифте областного перинатального центра.
Данное событие произошло 3 сентября в 06.00 в лифте, где из-за технических неполадок застряли 5 беременных женщин. В этот момент у одной из них начались резкие схватки. И оказавшаяся рядом женщина совершила героический поступок, приняв роды прямо в лифте, сообщает портал abainewskz.
По словам другой застрявшей в лифте беременной, ее мама работает акушеркой в этом медучреждении, но в тот момент находилась в трудовом отпуске и шла вместе с ней на партнерские роды.
Моя мама совершила героический поступок - она приняла роды в лифте перинатального центра города Семея, который остановился на 1 час. Мы, 5 беременных женщин, все это время были внутри", - рассказала дочь акушерки.
15.09.2023, 12:06 94431
Женщину с двумя детьми убили в селе Алматинской области
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Алматы. 15 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Тела женщины и двух ее несовершеннолетних детей обнаружили на месте пожара в селе Ащибулак Алматинской области.
14 сентября в 23.24 в УП Илийского района поступила информация о том, что в одном из домов села Ащибулак после пожара с признаками насильственной смерти обнаружены трупы гражданки К. и ее двух несовершеннолетних детей", - сообщили в ДП Алматинской области.
В настоящее время ведется поиск подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по статье 99 УК РК "Убийство" .
Во все районные подразделения полиции и ДП соседних регионов направлены ориентировки", - сообщил начальник департамента Бауржан Аленов.
Ранее сообщалось о зверском убийстве в Актобе. В квартире были найдены тела матери и сына. В реанимацию с ножевыми ранениями госпитализирована 13-летняя дочь погибшей.
Напомним, начало весны в Казахстане ознаменовалось серией жестоких убийств. В Темиртау был задержан подозреваемый в убийстве двухлетнего ребенка.
В Актау 24 марта изверг зарезал троих своих детей и забаррикадировался в квартире. Его приговорили к пожизненному заключению.
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По данным АЗРК, в текущем году произошел рост цен сотовых операторов от 8 до 50% в зависимости от тарифных планов. Между тем, казахстанцы регулярно жалуются на плохое качество интернета и связи. Как Вы считаете, соответствует ли качество интернета и связи своей стоимости?