В селе Абайской области объявлен режим ЧС из-за сибирской язвы

Две женщины, спасаясь от огня, спрыгнули с третьего этажа

Фото: freepik.com

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Тараз. 20 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - 17 сентября в 00.32 в трехэтажном здании средней школы № 44, в кабинете на третьем этаже, произошел пожар. С 6 июня в этой школе, в одном блоке, проводятся ремонтные работы, сообщает пресс-служба ДЧС Жамбылской области.





Площадь пожара составила 20 кв. м. Пожар локализован в 00.50 и ликвидирован в 00.52.





В результате пожара с различными травмами госпитализированы пять человек. Четверо строителей женщины - 37, 23 и 22 лет, один - мужчина 26 лет.





Сообщается, что две женщины, 2001 и 2002 года рождения, спасаясь от огня, спрыгнули с третьего этажа. Сейчас они с травмами находятся в реанимации.





Начато расследование, причина пожара устанавливается.





Версию о взрыве в школе № 44 официальное ведомство не подтвердило.