Ограничительные мероприятия введены в Костанайской области из-за бруцеллеза

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Павлодар. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - 24 апреля в 00.05 в полицию поступил сигнал, что на пересечении улиц Малайсары батыра и Малой объездной мужчина в состоянии алкогольного опьянения поджег себя, сообщает - 24 апреля в 00.05 в полицию поступил сигнал, что на пересечении улиц Малайсары батыра и Малой объездной мужчина в состоянии алкогольного опьянения поджег себя, сообщает Pavlodarnews.kz





29-летнего павлодарца госпитализировали с ожогами головы, рук, ног, шеи. На областной станции скорой помощи добавили, что у него был травматический шок второй степени.





Супруга пострадавшего заявила в социальных сетях, что акцию самоподжога он устроил вместе с соседом из-за давления полицейских: их обвиняют в вымогательстве.





Мужчина подозревается в вымогательстве у жителя Павлодара. В соответствии с первым подпунктом третьего пункта статьи 77 Конституции РК, первой частью статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса человек считается невиновным в совершении преступления, пока его виновность не признают вступившим в законную силу приговором суда", - сообщили в областном департаменте полиции.





В ведомстве добавили, что начали досудебное расследование по первой части статьи 105 УК РК (доведение до самоубийства путем угроз, жестокого обращения или унижения).





Медики оценивают состояние пострадавшего как крайне тяжелое. У него обгорело 65% тела. Мужчину поместили в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.



