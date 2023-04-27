Ограничительные мероприятия введены в Костанайской области из-за бруцеллеза
Костанай. 26 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Ограничительные мероприятия по бруцеллезу введены в трех районах Костанайской области. Инфекцию выявили в фермерских хозяйствах и частном подворье.
Всего заболело порядка четырехсот голов крупного рогатого скота. Сейчас в очагах заражения работают республиканские противоэпизоотические отряды. Они дезинфицируют места содержания животных и делают контрольные исследования. Проверяют на бруцеллез лошадей, мелкий рогатый скот и переносчиков, сообщает "Хабар 24".
В поселке Сатай выявили 41 случай заболевания у коров. Всех животных, которые дали положительную реакцию на бруцеллез, отправляют на санитарный убой. Ограничения на фермах и в населенных пунктах оставят до полного оздоровления поголовья.
Запрещен вывоз, ввоз животных, продукции, сырья животного происхождения. Касательно молока, оно должно вывозиться только после пастеризации, только после двукратного отрицательного результата на бруцеллез будут сняты ограничительные мероприятия. На сегодняшний день оздоровительные мероприятия продолжаются", - сообщила заместитель руководителя управления ветеринарии Айнагуль Кушубенова.
Напомним, в минувшем году в Казахстане было зафиксировано множество случаев заболевания людей и домашних животных бруцеллезом. Рост заболеваемости санитарные врачи связывают с неблагополучной эпизоотической ситуацией среди животных. Они напомнили, что инфекция передается не только через домашний скот, но и через других животных. Чтобы избежать инфицирования бруцеллезом, врачи рекомендуют подвергать тщательной термической обработке молоко и мясо.
В 2022 году казахстанские ученые сообщили о сенсационном открытии в области лечения инфекционных заболеваний сельхозживотных. В июле в Алматы был подписан договор о создании казахстанско-британского СП по производству противоинфекционных ветеринарных препаратов.
В ноябре прошлого года агентство KAZAKHSTAN TODAY опубликовало интервью с академиком КазНАЕН, доктором химических наук Александром Ильиным, в котором ученый рассказал о научных исследованиях и открытиях в области борьбы с инфекционными заболеваниями сельскохозяйственных животных и птиц.