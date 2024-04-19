Оплывина сошла на территории стройки в Алматы   

Фото: МЧС РК

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Астана. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - На сегодня с начала паводка спасено и эвакуировано 117 800 человек, из них 43 931 детей. Благодаря проведенным противопаводковым мероприятиям вернулись в свои дома 19 071 человек. В безопасное место отогнано 113 852 сельскохозяйственных животных, сообщает пресс-служба МЧС РК.





В эвакопунктах остаются 8914 человек, из них 4019 детей. Отведена вода из 4237 жилых домов и с 2698 дворовых территорий. Откачано свыше 10,2 млн кубометров талой воды, проведена укладка более 3,2 млн мешкотар и 1,4 млн тонн инертного материала.





Остаются подтопленными 6046 частных жилых домов и 1130 дворовых территорий в Акмолинской, Актюбинской, Костанайской, Атырауской, Северо-Казахстанской областях.





Всего в аварийно-спасательных и противопаводковых работах задействовано 44 121 человек и 4 610 единиц техники, 858 водооткачивающих средств, 339 плавательных средств, 16 воздушных судов, а также активное участие принимают волонтеры.





Из-за угрозы подтопления в селах Тимирязево Тимирязевского района, селах Соколовка, Барневка, Долматова Кызылжарскогорайона, в микрорайонах Подгора, Кожевенный, поселке Заречный Северо-Казахстанской области, селе Львовское Жаркаинского района Акмолинской области, селах Куйылыс и Нура Иргизского района Актюбинской области, селах Каратобе и Жалпактал Каратобинского и Казталовского районов, с дачных массивов Уральска, села Байтурсынова Джангельдинского района Костанайской области заблаговременно эвакуировано и переправлено 2 475 жителей.