Отравившаяся средством от насекомых алматинка скончалась, не приходя в сознание

Алматы. 19 декабря. Kazakhstan Today - Алматинка 1952 года рождения, отравившаяся средством для выведения насекомых, скончалась 18 декабря, передает Kazakhstan Today.

По данным пресс-службы управления общественного здоровья города, женщина умерла, не приходя в создание, пишет inAlmaty.kz

Все это время она находилась в крайне тяжелом состоянии на аппарате искусственной вентиляции легких, в коме. Смерть наступила от остановки сердца. Врачами были проведены все реанимационные мероприятия, однако безуспешно", - сообщили в ведомстве.

Как сообщалось ранее, жительница Алматы и ее сын попали в больницу после обработки окон и балкона в квартире средством от насекомых, купленным на рынке. В составе средства от насекомых "Палач", который использовали пострадавшие, имеются вещества третьего класса опасности - умеренно опасные. По результатам предварительной экспертизы их наличие подтверждено. 12 декабря мужчина 1987 года рождения скончался в больнице

Инсектицид, которым отравилась семья в Алматы, снимают с продажи.

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