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Отравившаяся средством от насекомых алматинка скончалась, не приходя в сознание

19.12.2019, 14:37 5860
Алматы. 19 декабря. Kazakhstan Today - Алматинка 1952 года рождения, отравившаяся средством для выведения насекомых, скончалась 18 декабря, передает Kazakhstan Today.
 
По данным пресс-службы управления общественного здоровья города, женщина умерла, не приходя в создание, пишет inAlmaty.kz.
 

Все это время она находилась в крайне тяжелом состоянии на аппарате искусственной вентиляции легких, в коме. Смерть наступила от остановки сердца. Врачами были проведены все реанимационные мероприятия, однако безуспешно", - сообщили в ведомстве.

 
Как сообщалось ранее, жительница Алматы и ее сын попали в больницу после обработки окон и балкона в квартире средством от насекомых, купленным на рынке. В составе средства от насекомых "Палач", который использовали пострадавшие, имеются вещества третьего класса опасности - умеренно опасные. По результатам предварительной экспертизы их наличие подтверждено. 12 декабря мужчина 1987 года рождения скончался в больнице.
 
Инсектицид, которым отравилась семья в Алматы, снимают с продажи.
 

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