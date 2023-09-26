25.09.2023, 18:12 8631

Падение ученика в лестничный пролет в Астане: уволен директор школы

Сейчас школьник получает лечение в профильном отделении нейрохирургии
Падение ученика в лестничный пролет в Астане: уволен директор школы
Фото: Depositphotos
Астана. 25 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане директора школы-гимназии, в которой ученик упал в лестничный пролет, уволили, сообщает пресс-служба акимата столицы.

Директора школы-гимназии № 14 в связи с происшествием уволили с занимаемой должности", - проинформировали в акимате.


Напомним, учащийся школы-гимназии № 14 Астаны упал с лестницы, когда поднимался на второй этаж. При этом перила в учебном заведении есть. Со слов мальчика, его толкнул одноклассник. На место незамедлительно была вызвана бригада скорой помощи.

Как сообщили в управлении общественного здравоохранения Астаны, пациента госпитализировали в многопрофильную городскую детскую больницу № 2 с предварительным оповещением стационара и оказанием полного объема первой медицинской помощи. При поступлении его осмотрели все специалисты, сейчас он получает лечение в профильном отделении нейрохирургии.

Общее состояние школьника оценивается как средней степени тяжести, в динамике с улучшением. Лечение получает по протоколу черепно-мозговой травмы, на данный момент в оперативном лечении не нуждается.

При этом в ведомстве уточнили, что в коме он не был, находится в сознании, стабилен.

Между тем в управлении полиции района Сарыарка 19 сентября 2023 года по данному факту начато досудебное расследование по статье 141 УК РК (Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей).
 

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25.09.2023, 08:52 15576

В одной из школ Астаны мальчик упал между лестничными пролетами и впал в кому  Дополнено

Мальчику срочно требуется операция
В одной из школ Астаны мальчик упал между лестничными пролетами и впал в кому
Фото: скриншот из видео со страницы nemolchikz_official
Астана. 25 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Мальчик сильно пострадал после падения между лестничными пролетами в одной из школ в Астане.

В 14 школе нет нормальных перил, он рухнул просто между пролетами. Скорая ехала долго", - сообщил в Instagram фонд "НеМолчиKZ".


Сообщается, что он попал в реанимацию и 3 дня находился в коме. По информации фонда, камеры, установленные между этажами, не работали. Сейчас мальчику срочно требуется операция, которую не делают в Казахстане. Он теряет зрение из-за травм головы.

Фонд #НеМолчиKZ требует в срочном порядке, чтобы директор 14 школы и департамент образования оплатили операцию, материальный и моральный ущерб", - говорится в сообщении.



Дополнено, 25.09.2023, 11.25

В столичном управлении образования прокомментировали инцидент.

Учащийся школы-гимназии №14 города Астаны упал с лестницы, когда поднимался на 2 этаж. По словам мальчика, его толкнул одноклассник. На место незамедлительно была вызвана скорая помощь", - сообщили в пресс-службе.


Подчеркивается, что в школе есть лестничные перила.

Ребенок находится в детской городской больнице. В сознании, состояние стабильное. В коме не был", - проинформировали в управлении.


Также управлением образования рассматривается вопрос о принятии мер в отношении директора школы.

Ранее сообщалось, что в Астане на территории одной из школ на 10-летнего мальчика упали футбольные ворота.
 
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Теги:РебенокЧПАстанашкола
23.09.2023, 12:35 39046

Живодер из Актау шваброй избил кошку до смерти

Живодер из Актау шваброй избил кошку до смерти
Актау. 23 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Во дворе одного из домов 9-го микрорайона Актау живодер до смерти избил кошку шваброй, после чего скрылся с места преступления, сообщили в департаменте полиции города.

Свидетельницей бесчеловечного происшествия стала местная жительница, которая и обратилась в управление полиции Актау.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР УП города Актау по части 2 статьи 316 УК РК (Жестокое обращение с животным).

По информации полиции, личность подозреваемого установлена. По уголовному делу проводятся все необходимые следственные мероприятия. Иная информация в интересах следствия не разглашается.

Ранее сообщалось, что в Костанае живодер избил собаку в лифте.

Стоит отметить, что, несмотря на вступление в силу с марта прошлого года закона об ответственном обращении с животными, число случаев беспричинной бесчеловечной жестокости по отношению к животным не снижается.

Экологи в связи с ростом преступлений обратились к общественности со статьей под названием "Преступление против человечности".
 
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Теги:АктауУбийствоживодерыкошки
22.09.2023, 20:12 45951

В ЗКО в результате ДТП погибли четыре человека

Один человек госпитализирован
В ЗКО в результате ДТП погибли четыре человека
Фото: МВД РК
Уральск. 22 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - 22 сентября на автодороге Уральск - Кирсаново произошло лобовое столкновение ВАЗ-2112 и "Лада Гранта", сообщает пресс-служба МВД РК.

В результате ДТП водитель ВАЗ-2112, водитель и двое пассажиров "Лада Гранта" от полученных травм скончались на месте. Еще один пассажир "Лада Гранта" госпитализирован.

Обстоятельства и причины ДТП выясняются. По данному факту начато досудебное расследование по статье 345-4 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами).

За январь-август 2023 года в Казахстане зарегистрировали 8,3 тысячи ДТП - на 12,5% меньше, чем годом ранее. В прошлом году число ДТП составляло 9,4 тысячи случаев, плюс 13,5% за год. За январь-август текущего года в результате ДТП пострадали 11,9 тысячи человек - на 14,1% меньше, чем годом ранее. Среди них численность раненых, сократившаяся на 15,7% за год, составила 10,4 тысячи человек.
 
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Теги:ДТПГибельЛюди
22.09.2023, 12:20 49771

Очередное нападение на врачей произошло в Шымкенте  

Пациент больницы набросился с кулаками на медперсонал после того, как выпил неизвестный препарат
Шымкент. 22 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Сети распространяется видео, на котором мужчина в больнице нападает на медперсонал.

Сначала пациент нецензурно выражается, а дальше применяет силу. Рядом с ним все это время находится женщина с ребенком в руках, которая кричит, что мужчина не в себе", - сообщает телеканал Otyrar.



Как выяснилось, инцидент произошел 20 сентября вечером в Центре гиперборической оксигинации.

Со слов родных 28-летнего пациента, он выпил ядовитую жидкость. Мужчина вел себя возбужденно, из-за чего врачи решили вколоть ему успокоительные. Однако пациент стал нападать на сотрудников центра", - отмечает телеканал.


Инцидент прокомментировали в полиции Шымкента.

Вечером 20 сентября на пульт "102" Аль-Фарабийского РУП ДП г. Шымкент поступил вызов от работников одного из медицинских учреждений города. Прибывшие на место полицейские установили, что поступивший в учреждение службой скорой помощи пациент напал на медработников в ходе оказания ему первой медицинской помощи. Правонарушитель задержан. Назначены экспертизы, по результатам которых будут приняты меры в рамках законов РК", - сообщили в полиции.


Напомним, ранее в больнице Талгара сыновья скончавшегося пациента избили врача реаниматолога и медбрата. Оба медработника находятся в тяжелом состоянии. После инцидента депутат мажилиса Гульдара Нурумова обратилась к вице-премьеру Тамаре Дуйсеновой и министру МВД Ержану Саденову с просьбой принять закон о статусе медработников.
 
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21.09.2023, 09:04 64301

Две девушки получили перелом позвоночника, выпрыгнув с третьего этажа во время пожара в школе в Таразе  

Пострадавшим будет оказана помощь, заверили в акимате
Две девушки получили перелом позвоночника, выпрыгнув с третьего этажа во время пожара в школе в Таразе
Фото: скриншот из видео КТК
Тараз. 21 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В одной из школ Тараза произошел пожар. В результате ЧП пострадали строители, которые ремонтировали школу. Две девушки получили перелом позвоночника, выпрыгнув с высоты третьего этажа.

Семь человек подрядной ремонтной бригады ночью красили один из классов, когда вдруг вспыхнул огонь. Кто-то успел убежать через дверь, а 21-летним Гульдане и Таншолпан пришлось прыгать из окна третьего этажа. Сейчас обе в реанимации с многочисленными переломами, сообщает телеканал КТК.


Травмы у обеих: у одной два ребра слева, у второй одно ребро справа. У одной позвоночник - два поясничных позвонка L2, L4. У другой один взрывной, очень серьезный, перелом позвоночника поясничный. В данный момент обе пациентки тяжелые, обе стабильные", - сказал заместитель главного врача многопрофильной больницы Тараза Сакен Жумашев.


Еще пятеро строителей из бригады получили ожоги. Двое тоже в больнице. Родные и близкие рабочих пытаются найти виновных. Они уверены, кто-то должен понести наказание за ЧП и оплатить лечение пострадавшим.

Это неправильно, что они работали в ночное время. Работа должна быть до 6 часов вечера - и не позже. Акимат, наверное, сказал подрядчику, что тот должен закончить за короткий срок. Они последнюю неделю точно круглосуточно работали", - говорит Салима Нарымбетова.


Наши девочки теперь могут остаться инвалидами. В областном акимате сказали, что приедут, помогут, поставят на ноги. Но столичные медики сюда не торопятся. А кто реабилитацию оплатит? Ведь это не простуда, это переломы позвоночника", - сказала Гульжан Садыкулова.


В школе сейчас работают следователи. Полиция выясняет, почему загорелись банки с краской и канистры с растворителем.

Аким города пообещал взять расследование на личный контроль.

Я встречался с родителями пострадавших жителей нашего города. Вопрос у меня на контроле, любая помощь, которая требуется как со стороны акимата, так и со стороны подрядчиков, будет оказана", - сказал аким Тараза Бахытжан Орынбеков.


Медики уверяют, в ближайшее время к тяжелым пациентам приедут столичные специалисты. Девушкам предстоят сложное лечение и долгая реабилитация.
 
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Теги:ПожарТараз
20.09.2023, 21:04 71441

В Таразе произошел пожар в школе

Две женщины, спасаясь от огня, спрыгнули с третьего этажа
В Таразе произошел пожар в школе
Фото: freepik.com
Тараз. 20 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - 17 сентября в 00.32 в трехэтажном здании средней школы № 44, в кабинете на третьем этаже, произошел пожар. С 6 июня в этой школе, в одном блоке, проводятся ремонтные работы, сообщает пресс-служба ДЧС Жамбылской области.

Площадь пожара составила 20 кв. м. Пожар локализован в 00.50 и ликвидирован в 00.52.

В результате пожара с различными травмами госпитализированы пять человек. Четверо строителей женщины - 37, 23 и 22 лет, один - мужчина 26 лет.

Сообщается, что две женщины, 2001 и 2002 года рождения, спасаясь от огня, спрыгнули с третьего этажа. Сейчас они с травмами находятся в реанимации.

Начато расследование, причина пожара устанавливается.

Версию о взрыве в школе № 44 официальное ведомство не подтвердило.
 
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Теги:ПожарПострадавшиешкола
20.09.2023, 10:05 79156

В селе Абайской области объявлен режим ЧС из-за сибирской язвы

На данный момент на въезде в село Жетыжар установлен санитарный пост
В селе Абайской области объявлен режим ЧС из-за сибирской язвы
Фото: Akorda
Семей. 20 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В селе Жетыжар Абайской области объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за сибирской язвы, сообщает пресс-служба акимата региона.

На заседании внеплановой областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций с целью обеспечения безопасности населения было принято решение об объявлении чрезвычайной ситуации природного характера местного масштаба", - проинформировали в пресс-службе.


Сообщается, что у жителя села Жетыжар Бескарагайского района имеются подозрения на заболевание "сибирская язва". Пациент сдал ПЦР-тест, и на данный момент заболевание не подтверждено.

На данный момент на въезде в село Жетыжар установлен санитарный пост и временно ограничен вывоз сельскохозяйственной продукции из села", - добавили в акимате.


Кроме того, проводится ревизионная работа по выяснению причин возникновения ситуации.

Ранее в Акмолинской области была выявлена вспышка сибирской язвы.
 
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Теги:Сибирская язваЧСАбайская область
19.09.2023, 09:32 93301

В Алматинской области произошло землетрясение магнитудой 4,6

Эпицентр расположен на территории Кегенского района в горной местности, в 58 км от села Алгабас
В Алматинской области произошло землетрясение магнитудой 4,6
Алматы. 19 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Сетью сейсмических станций сейсмологической опытно-методической экспедиции МЧС РК 19 сентября в 06.57 зарегистрировано землетрясение в 149 км на восток от Алматы.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС Алматинской области, эпицентр землетрясения расположен в 149 км на восток от Алматы на территории Кегенского района в горной местности, в 58 км от села Алгабас.

Энергетический класс землетрясения составил 10,3. Магнитуда MPV 4,6. Координаты эпицентра 43.29° с.ш. 78.74° в.д. Глубина 20 км.

Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.

Департаментом по ЧС Алматинской области оповещены местные исполнительные органы, департамент полиции, Казселезащита, прокуратура и другие организации, уточняется обстановка на вверенных территориях, сообщении о разрушениях и жертвах не поступало", - проинформировали в ведомстве.


ДЧС Алматинской области напоминает о порядке действии при землетрясении:

  • покиньте здание (в вашем распоряжении 15-20 секунд);
  • если вы на верхних этажах встаньте в проеме входной двери или займите место в углу капитальных стен, прижав к себе детей;
  • ни в коем случае не стойте у окон и не прыгайте с балконов;
  • отойдите подальше от зданий, строений, столбов и заборов;
  • не входите в дома: толчки могут повториться;
  • не пользуйтесь лифтами;
  • не зажигайте спички, свечи;
  • не прикасайтесь к проводам;
  • окажите первую помощь пострадавшим.

Как сообщалось ранее, на прошлой неделе в Казахстане с участием тюркских стран прошло масштабное учение по действиям при землетрясениях.
 

 

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