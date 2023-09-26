Падение ученика в лестничный пролет в Астане: уволен директор школы

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Астана. 25 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане директора школы-гимназии, в которой ученик упал в лестничный пролет, уволили, сообщает пресс-служба акимата столицы.





Директора школы-гимназии № 14 в связи с происшествием уволили с занимаемой должности", - проинформировали в акимате.





Напомним, учащийся школы-гимназии № 14 Астаны упал с лестницы, когда поднимался на второй этаж. При этом перила в учебном заведении есть. Со слов мальчика, его толкнул одноклассник. На место незамедлительно была вызвана бригада скорой помощи.





Как сообщили в управлении общественного здравоохранения Астаны, пациента госпитализировали в многопрофильную городскую детскую больницу № 2 с предварительным оповещением стационара и оказанием полного объема первой медицинской помощи. При поступлении его осмотрели все специалисты, сейчас он получает лечение в профильном отделении нейрохирургии.





Общее состояние школьника оценивается как средней степени тяжести, в динамике с улучшением. Лечение получает по протоколу черепно-мозговой травмы, на данный момент в оперативном лечении не нуждается.





При этом в ведомстве уточнили, что в коме он не был, находится в сознании, стабилен.



