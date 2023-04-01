Пчелы массово гибнут на пасеках в Туркестанской области  

Фото: midwestfarmreport.com

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Туркестан. 31 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Пчеловоды города Шардара Туркестанской области жалуются на массовую гибель пчел из-за противоклещевой обработки и понесенные в связи с этим убытки.





По словам пасечников, санитарные службы города не предупредили их заранее, что в городе проведут обработку от клещей, и теперь из-за акарицидных средств массово гибнут медоносные пчелы, сообщает "31 канал"





Препараты, которые использовались для обработки против клещей, уничтожили вообще всех насекомых, утверждают пчеловоды.









В улей могли попасть пчелы, вылетевшие из продезинфицированной зоны. Яд распространяется по всему гнезду. После этого столько насекомых погибло. Это не первый случай. В период с 2018 по 2020 год мы потеряли очень много пчел из-за обработки против клещей, о которой нас не предупредили", - говорит пчеловод Игорь Бовкун.





Всего от последствий дезинфекции пострадали около двадцати пчеловодов Шардары. Свои потери они оценивают в 9 млн тенге. По словам фермеров, доход от осеннего урожая должен был составить 100 млн тенге.





На восполнение численности пчел уйдет несколько лет. Они были главными защитниками ульев. Теперь мы опасаемся, что болезни, передаваемые другими насекомыми, увеличатся. Это дорого нам стоило", - рассказал пчеловод Дмитрий Трегубов.





Пчеловоды обвиняют в безответственности акимат и санитарное ведомство. Объявление о дезинфекции разместили в местной газете только 27 марта, причем сам выпуск газеты запланирован на 31 марта. Пасечники возмущены. Санитарное ведомство в ответ уверяет, что предупредило жителей заранее.





Местные исполнительные органы были уведомлены заранее. Направили письменные сообщения. В акимат поселка, потом специально в социальных сетях распространили", - заявил заместитель руководителя ДСЭК Туркестанской области Бактыораз Елемесов.





Обработку проводили представители областного дезинфекционного центра. Эту работу они проделали совместно с ветеринарами. Но у каждого из них своя территория.





Мы сделали обработку двухпроцентным препаратом фипрона на расстоянии 50 метров от населенного пункта", - утверждает заместитель директора филиала дезинфекционного центра по Туркестанской области.





Пчеловоды отправили погибших насекомых на специальную экспертизу и заявили, что будут добиваться возмещения ущерба.





Ранее сообщалось, что в ВКО пожарные спасли от огня более миллиона пчел.





Стоит отметить, что в Казахстане безответственное отношение к живой природе приводит к катастрофическим последствиям.





Что касается развития пчеловодства и охраны пчел, эта проблема является актуальной во всем мире на протяжении уже ряда лет. Дело в том, что из-за интенсивного развития сельского хозяйства и активного использования пестицидов, ядохимикатов популяция пчел значительно сократилась, и при развитии самого неблагоприятного сценария ученые не исключают вероятности их полного исчезновения. Между тем пчелы играют важнейшую роль в природном взаимодействии и балансе. Продукция пчеловодства - лишь малая часть того, что дают миру эти насекомые. Являясь одним из главных опылителей, пчелы помогают растениям приносить плоды и размножаться. А исчезновение этих трудолюбивых насекомых приведет сначала к гибели энтомофильных (опыляемых насекомыми) культур, а исчезновение растений - к вымиранию животных.





Как отмечает портал selodaferma.ru , исчезновение медоносных насекомых приведет к ухудшению глобальной продовольственной безопасности во всем мире. Произойдет исчезновение с Земли более 20 тысяч видов цветущих растений, что подорвет основы земных экосистем. А через 4 года после полного исчезновения этого полезного насекомого, по подсчетам ученых, человечество погибнет от голода и недостатка кислорода.





Энтомофильные культуры дают людям 35% всей мировой сельскохозяйственной продукции. Благодаря опылительной работе медоносных пчел повышается урожайность многих культур: гречки и подсолнуха - на 50%; арбузов, дынь и тыквы - на 100%; а плодовых деревьев и кустарников - в 10 раз. И это далеко не полный перечень того, какую пользу приносят пчелы. Это значит, что тысячи тонн овощей, фруктов и семян люди получают благодаря пчелам. От опыления пчелами улучшается также качество семян, увеличивается размер, сочность и вкусовые качества плодов. Польза, которую приносят пчелы при опылении сельскохозяйственных культур, в 10-15 раз превышает прямые доходы от пчеловодства.