22.02.2023, 16:46 43231
В ВКО пожарные спасли более миллиона пчел
Спасено 35 ульев, в каждом из которых по 30 тысяч пчел
Фото: МЧС РК
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Усть-Каменогорск. 22 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Восточно-Казахстанской области пожарные спасли более миллиона пчел, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
По данным ведомства, в Усть-Каменогорске произошел пожар на улице Шиели.
Огнеборцами при ликвидации пожара вынесено 2 газовых баллона из горящего помещения и спасено 35 ульев, в каждом из которых по 30 тысяч пчел", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что военные спасли на пожаре жителей Уштобе.
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23.02.2023, 23:57 2911
Приверженцы ДРТ мешали в мечети во время намаза
Нарушители признаны виновными
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Кызылорда. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Кызылординской области сторонники деструктивного религиозного течения препятствовали людям во время намаза в мечети, сообщает Telegram-канал Министерства внутренних дел Казахстана.
Установлено, что три жителя Казалинского района, придерживающиеся деструктивного религиозного течения, не подчиняясь законным требованиям сотрудника мечети, воспрепятствовали религиозной деятельности", - говорится в сообщении.
В отношении правонарушителей составлены административные протоколы по статье 490 часть 2 КоАП РК (Воспрепятствование законной религиозной деятельности). Постановлением суда они признаны виновными и оштрафованы на 120 750 тенге.
23.02.2023, 20:33 9361
В Алматы неизвестные "заминировали" шесть зданий Дополнено
Фото: Polisia.kz
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Алматы. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В полицию Алматы поступили сообщения о якобы минировании шести объектов города.
На данную минуту по пяти объектам дан отбой, информация оказалась ложной, не подтвердилась. Проверка одного из банков продолжается", - рассказали в ДП Алматы.
Напомним, две недели назад в Усть-Каменогорске отменили очные занятия в 20 школах из-за сообщений о взрывных устройствах. Незадолго до этого неизвестные "заминировали" здания судов в Абайской области.
Дополнено. 23.02.2023, 21.40.
Как сообщили позже в департаменте полиции, в результате проверки банка взрывных устройств не обнаружено.
23.02.2023, 20:14 12061
Четыре человека погибли в результате жесткой посадки вертолета в ЗКО
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Уральск. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Четыре члена экипажа погибли при жесткой посадке вертолета "Казавиаспас", сообщает Министерство по ЧС Республики Казахстан.
В 19.07 на месте происшествия силами ДЧС обнаружены 4 погибших из числа членов экипажа и двое пострадавших, которым оказывается первая медицинская помощь",- сообщил официальный представитель МЧС РК Руслан Иманкулов.
23 февраля в 15.50 в 6 км от населенного пункта Чапурино Западно-Казахстанской области совершил жесткую посадку вертолет Ми-8 АО "Казавиаспас". Вертолет совершал облет трубопровода по заказу АО "Казтрансойл". На борту находились 5 членов экипажа и 2 пассажира.
23.02.2023, 19:02 11881
Вертолет "Казавиаспаса" совершил жесткую посадку в ЗКО
Есть пострадавшие
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Уральск. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Вблизи населенного пункта Чапурино Западно-Казахстанской области вертолет Ми-8 АО "Казавиаспас" совершил жесткую посадку, сообщает Комитет гражданской авиации.
23 февраля в 15.50 в 6 км от населенного пункта Чапурино Западно-Казахстанской области совершил жесткую посадку вертолет Ми-8 АО "Казавиаспас", совершавший облет трубопровода по заказу АО "Казтрансойл", - проинформировали в пресс-службе.
На борту находились 5 членов экипажа и 2 пассажира. По предварительным данным, все живы, есть пострадавшие. На место выехали сотрудники ДЧС.
Департаментом по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК будет проведено расследование.
Борт застрахован, периодическое техническое обслуживание проходил в январе 2023 года. На проведение каких-либо спасательных операций эта ситуация не повлияет. Спасательные подразделения МЧС, в том числе авиация, несут службу в штатном режиме", - сообщил официальный представитель МЧС РК Руслан Иманкулов.
23.02.2023, 08:00 30216
В Алматы и Шымкенте ощущались подземные толчки силой 2-3 балла от землетрясения в Таджикистане Дополнено
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Алматы. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Сетью сейсмических станций сейсмологической опытно-методической экспедиции МЧС РК 23 февраля 2023 года в 06.37 зарегистрировано землетрясение на территории Таджикистана.
Эпицентр землетрясения расположен в 696 км на юго-запад от Алматы на территории Таджикистана. Энергетический класс землетрясения 16,0. Магнитуда MPV 7,0.
Координаты эпицентра 37,52° с.ш. 73,48° в.д. Глубина 20 км.
Землетрясение ощущалось в Алматы, Шымкенте 2-3 балла по шкале МSК-64.
В 07.35 зарегистрировано еще одно землетрясение, эпицентр которого расположен в 636 км на юго-запад от Алматы на территории Таджикистана.
Энергетический класс землетрясения 11,8. Магнитуда MPV 5,6. Координаты эпицентра 38.07° с.ш. 73.60° в.д. Глубина 20 км. Сведений об ощутимости нет.
По данным ДЧС Алматы, на маршрутах патрулирования визуально ничего не наблюдается, обстановка стабильная. Звонков на линию "112" и "101" от жителей не поступало. По сообщению ГУ "Казселезащита", на гидротехнических сооружениях деформаций, просадки и образований трещин не выявлено.
Дополнено. 23.02.2023, 08.29
Как сообщили в департаменте по ЧС Алматы, в городе проводятся каскадные тренинги по правилам поведения при чрезвычайных ситуациях. Более полмиллиона населения за 2,5 месяца обучено действиям при ЧС каскадным методом.
Каскадные тренинги сегодня признаны одними из самых современных методов обучения населения. Суть тренинга проста и эффективна: руководители, прошедшие первый "каскад" обучения в ДЧС Алматы, расскажут от том, чему научились, коллегам в своих организациях и предприятиях, таким образом образуя второй "каскад" передачи информации. Таких "каскадов" может быть множество. В ДЧС уверены, что таким образом получится охватить как можно больше людей и донести до них всю необходимую информацию.
В случае возникновения разрушительного землетрясения в городе будут развернуты 384 пункта приема пострадавшего населения, оставшегося без крова. Они предназначены для сбора, регистрации временного размещения, обеспечения пострадавшего населения предметами первой необходимости (вода, питание, продовольствие), посадки на транспорт и эвакуации в безопасные районы. Подробная информация о ППН размещена на карте 2ГИС при вводе в поисковике приложение "пункты пострадавшего населения", а также на официальных сайтах ДЧС Алматы и акимата", - проинформировали в городском ДЧС.
Стоит отметить, департаментом разработаны информационные таблички с QR-кодом, при сканировании смартфоном можно определить маршруты путей эвакуации к ближайшим ППН. В первом полугодии 2023 года планируется размещение табличек на фасадах всех жилых домов (2 и более этажей) мегаполиса (порядка 10 тысяч домов).
В организациях города проведено свыше 3,5 тысячи сейсмотренировок. В общегородской сейсмотренировке было задействовано свыше 600 объектов и 760 тысяч населения Алматы. Кроме того, каскадным методом обучено более полумиллиона населения города.
Исполняющий обязанности начальника департамента по ЧС города Алматы Ерлана Алибеков рассказал о том, что в Алматы действуют 843 сирены и сирено-речевые установки (зона покрытия - 100%), которые информируют население об угрозе возникновения ЧС. Кроме того, в оповещении участвует 671 телеканал и 24 радиоканала "Медиасервера".
В случае разрушительного землетрясения готовы к ликвидации его последствий предусмотрены специальная группировка сил и средств из числа 13 371 человека, а также 4060 единиц техники различного назначения. Дополнительно на ликвидацию крупномасштабного землетрясения в Алматы выдвинутся силы и средства 16 регионов страны и 5 центральных государственных органов в три эшелона.
Кроме того, в случае возникновения крупномасштабной чрезвычайной ситуации население будет эвакуировано в специально созданные пункты. До их местонахождения будет организована эвакуация на спецтранспорте.
Дополнено. 23.02.2023, 08.34
Сетью сейсмических станций сейсмологической опытно-методической экспедиции МЧС РК в 08.01 зарегистрировано еще одно землетрясение в 424 км на северо-восток от Алматы на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения составил 10,3, магнитуда MPV 4,1. Координаты эпицентра 45.76° с.ш. 80.88° в.д. Глубина 10 км.
В 08.18 зарегистрировано землетрясение в 645 км на юго-запад от Алматы на территории Таджикистана. Энергетический класс землетрясения 11.4. Магнитуда MPV 5.7. Координаты эпицентра 38.10° с.ш. 73.23° в.д. Глубина 35 км.
Сведений об их ощутимости нет.
В институте сейсмологии корреспонденту Kazakhstan Today рассказали о сейсмической активности Алматинского региона.
22.02.2023, 11:37 49051
Из школы Актобе эвакуировали 950 человек
Жертв и пострадавших в результате возгорания нет
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Актобе. 22 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В одной из школ Актобе произошло возгорание, спасатели эвакуировали 890 учеников и 60 взрослых, сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
Сообщение о возгорании в школе-лицее № 23 поступило 22 февраля в 08.01.
Пожар был полностью ликвидирован в 08.12. Предварительная причина возгорания - короткое замыкание", - сообщили в МЧС, отметив, что жертв и пострадавших нет.
21.02.2023, 18:25 70496
В Астане угарным газом отравились 25 человек
Предварительная причина - неисправность отопительной печи на твердом топливе в жилом доме, переоборудованном под общежитие
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Астана. 21 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане из-за неисправности отопительной печи 25 человек, в том числе 9 детей, получили отравление угарным газом, сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям.
21 февраля 2023 года в 08.50 от скорой помощи "103" поступило сообщение об отравлении угарным газом жителей нескольких комнат частного 4-этажного общежития", - уточнили в пресс-службе ведомства.
Предварительная причина - неисправность отопительной печи на твердом топливе, рассказали в МЧС.
Ранее в этом же общежитии уже был подобный случай. Тогда было эвакуировано 16 человек, в том числе 11 детей. Пожарные составили соответствующие рекомендации по обеспечению пожарной безопасности, а материалы о нарушении жизненно важных требований пожарной безопасности были направлены в акимат, ГАСК, жилищную инспекцию, ДГД.
Пожарные взяли данный объект на контроль и дважды проводили профилактические разъяснительные беседы с раздачей памяток по соблюдению норм пожарной безопасности.
Там пояснили, что жилой дом переоборудован в общежитие. При этом объект не оборудован системами пожарной автоматики. Документы на переоборудование жилого дома под общежитие тоже отсутствуют.
Ранее сообщалось, что в пяти тысячах домов Жетысуской области выявлены нарушения пожарной безопасности.
21.02.2023, 17:31 72841
В МВД прокомментировали гибель казахстанского курсанта в российском военном вузе
Тело юноши нашли с огнестрельным ранением
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Астана. 21 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Командование Академии Национальной гвардии РК выразило глубокие соболезнования родным и близким в связи с гибелью военнослужащего, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел РК.
19 февраля в Саратовском военном институте войск Национальной гвардии Российской Федерации произошла гибель курсанта 3-го курса военнослужащего Национальной гвардии Республики Казахстан", - сообщили в МВД.
Там отметили, что молодой человек после окончания специализированного лицея "Арыстан" в 2020 году прошел отбор и был направлен в Военный институт войск Национальной гвардии Российской Федерации для обучения по специальности "Правовое обеспечение национальной безопасности".
Ранее российские СМИ сообщали о том, что 19 февраля в Саратовском военном Краснознаменном институте войск Нацгвардии имени Ф.Э. Дзержинского погиб 19-летний курсант из Казахстана. Тело юноши нашли с огнестрельным ранением. До этого он заступил на дежурство с автоматом Калашникова. Не исключается, что курсант мог совершить "необдуманный поступок".
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Алматы находится в 10-балльной сейсмической зоне малоэтажного строительства. При этом, мегаполис буквально забит сверхвысотными новостройками. Считаете ли Вы необходимым принять меры по решению вопросов общественной безопасности и какие именно?