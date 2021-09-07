Переломы и порезы: врачи рассказали о состоянии пострадавших при пожаре в Мангистау

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МАНГИСТАУ. 6 СЕНТЯБРЯ - Врачи рассказали о состоянии пострадавших при пожаре в общежитии "КазМунайТениз" в Мангистауской области, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Один из пострадавших является 37-летним жителем Бейнеуского района. У него, по словам врачей, порезы рук и переломы пяточной кости. Мужчина доставлен в хирургическое отделение Центральной больницы Бейнеуского района. Как оказалось, во время пожара он выбил окна в общежитие, отсюда и порезы. Пятку мужчина повредил в результате прыжка", - сообщает Тумба.kz .

Другой пострадавший - житель города Кульсары Атырауской области, ему 56 лет. Он также при пожаре выпрыгнул из окна, телесные повреждения не получил, но успел отравиться угарным газом. Мужчину доставили в больницу. Сейчас общее состояние пациента оценивается как удовлетворительное, находится под наблюдением врачей. В ближайшее время будет отпущен домой на амбулаторное лечение".

Обоих пострадавших после оказания первой помощи доставили в больницу медики компании "КазМунайТениз". В настоящее время состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное.

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