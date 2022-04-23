По факту пожара в павлодарской школе возбуждено уголовное дело

Фото: instagram/tipavlo.dar
ПАВЛОДАР. 22 АПРЕЛЯ - Полиция Павлодара возбудила уголовное дело по факту пожара в школе № 28, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Предварительная причина - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрических приборов, то есть нестандартных электрических удлинителей. Возбуждено уголовное дело", - сообщает "Казахстанская правда" со ссылкой на начальника управления государственного пожарного контроля МЧС РК Ерлана Турегелдиева.
Он добавил, что материалы по данному по факту расследуются. Внеплановых проверок объектов образования из-за инцидента, по словам Турегелдиева, проводить не планируется.
В настоящее время в плановом режиме проводятся проверки всех объектов образования, вне зависимости от площади, этажности. На первое полугодие запланировано порядка 8 тысяч объектов, уже больше половины из них проверено. Можно говорить, что к концу мая - началу июня будут обобщены и доведены до общественности результаты всех проверок", - добавил глава управления.
Во время пожара пострадали 2 человека: ученица восьмого класса и учительница физики, сообщила заместитель руководителя управления образования Айгерим Абенова.
После эвакуации девочка пошла домой, а вечером почувствовала головную боль и была госпитализирована. В настоящее время ее состояние стабильное", - написала Абенова.
Также замруководителя посетила учительницу физики данной школы.
Ольга Викторовна получает необходимое лечение, обеспечена препаратами. Чувствует себя хорошо, переживает за учеников и родную школу", - сообщила чиновница.
Напомним, вчера в Павлодаре произошел крупный пожар в школе № 28. Огонь полностью охватил крышу здания на площади 1200 квадратных метров. Пожар не удавалось потушить в течение двух часов. Все учащиеся и педсостав успешно эвакуировались из здания до прибытия пожарных.