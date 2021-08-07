По факту возгорания вагона в Арыси возбуждено уголовное дело

ТУРКЕСТАН. 6 АВГУСТА - По факту возгорания вагона на железнодорожной станции в Арыси возбуждено уголовное дело, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По факту возгорания железнодорожного вагона в Арыси 6 августа в Линейном отделе полиции на станции Арысь начато досудебное расследование по части 1 статьи 344 Уголовного кодекса РК (Нарушение правил движения и эксплуатации железнодорожного транспорта)", - сообщает пресс-служба департамента полиции на транспорте.

Напомним , на станции Арысь, 6 августа, примерно в половине шестого вечера, произошло возгорание двух контейнеров с фосфором, следовавших из Жамбылской области в Россию.

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