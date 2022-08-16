По факту взрыва в Тайтобе возбуждено уголовное дело

Фото: Polisia.kz
КОКШЕТАУ. 15 АВГУСТА - Полиция возбудила уголовное дело по факту взрыва в селе Тайтобе Акмолинской области, в результате которого один человек погиб, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Данный факт зарегистрирован по статье 292, часть 2, УК РК "Нарушение требований пожарной безопасности". Установлено, что хозяин дома и его брат занимались сортировкой угля. Во время работы произошел взрыв неизвестного предмета. Хозяин погиб на месте, а его брата с малолетним сыном доставили в столичные лечебные учреждения. Назначена судебная взрывотехническая экспертиза для определения источника и технической причины взрыва", - сообщает Polisia.kz.
Напомним, трагедия произошла 14 августа. Жители населенного пункта сообщили в полицию, что во дворе одного из домов произошел взрыв, есть пострадавшие. На место происшествия прибыли руководство ОП и следственно-оперативная группа. В ходе осмотра изъят газовый баллон без механических повреждений.