По итогам плановой проверки АО "Qazaq Air" выявлено 13 нарушений

Нур-Султан. 19 февраля. Kazakhstan Today - Авиационная администрация Казахстана завершила плановую проверку соблюдения требований безопасности полетов и авиационной безопасности в деятельности АО "Qazaq Air", передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба комитета гражданской авиации, по итогам инспекционной проверки выявлены 13 нарушений. Результаты плановой проверки деятельности АО "Qazaq Air" Авиационной администрацией Казахстана направлены в авиакомпанию.

В целом мы рады видеть, что Qazaq Air продолжает повышать свои показатели безопасности полетов наряду с другими авиакомпаниями, работающими в Казахстане", - отметил генеральный директор Авиационной администрации Казахстана Питер Гриффитс.

Qazaq Air в течение 10 дней должна будет предоставить в Авиационную администрацию план корректирующих действий по устранению всех нарушений. В случае если нарушения не будут устранены в течение 3 месяцев, сертификаты летной годности могут быть отозваны или приняты принудительные меры.

Напомним, 13 февраля у самолета Qazaq Air, прибывшего из столицы в Алматы, при посадке лопнуло шасси. 16 февраля авиационная администрация Казахстана начала плановую инспекцию Qazaq Air.

По информации КГА, в целом за 2020 год Авиационной администрацией Казахстана проведено 458 инспекционных проверок, выявлены более 5000 нарушений. Нарушения авиационных компаний являются закрытыми, контролируются и подлежат последующей проверке в установленные сроки. Многие из этих нарушений не являются серьезными, но являются мерами защиты второго и третьего уровня, и их устранение так же важно для обеспечения безопасности полетов. Последствия серьезных проблем безопасности приводят к приостановке эксплуатации до тех пор, пока они не будут решены.

В 2020 году в связи с неисполнением предписаний об устранении грубых нарушений, влияющих на безопасность полётов, или по требованию авиакомпаний, обладающей лицензией, приостановлена деятельность 6 операторов: Jet Airlines, Jenis Air, Azee Air, Phoenix, Qazaq Helicopters, MS AIR KZ. Отозваны сертификаты двух операторов: Бек Эйр, Sigma Airlines.

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