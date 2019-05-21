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Подросток из Кокшетау скончался на областных соревнованиях

20.05.2019, 18:09 7264
Подросток из Кокшетау скончался на областных соревнованиях
Кокшетау. 20 мая. Kazakhstan Today - Подросток из Кокшетау скончался на областных соревнованиях, передает Kazakhstan Today.
 
Инцидент произошел 17 мая на финальных областных военно-прикладных играх "Алау" в Бурабайском районе, проводившихся в лагере "Звездный". Из Кокшетау на мероприятие отправилась команда средней школы №4 в составе девяти учеников. Но военрук данного учебного заведения Мурат Исмагамбетов на соревнования не поехал, и приказом городского отдела образования детей сопровождать назначили молодого учителя из другой кокшетауской школы. Ему передали детей, которых он впервые в жизни увидел, со всеми оригиналами документов, пишет "Кокшетау-Азия".
 
Во время забега на 200 метров 15-летний ученик из кокшетауской школы №4 неожиданно упал. Главный врач Акмолинского областного физкультурного диспансера, дежуривший на месте, оказал ему реанимационные мероприятия, после чего на оборудованной машине повез в ЦРБ Щучинска. В Бурабайскую райбольницу подростка доставили бездыханного. Врачи 25 минут проводили реанимацию, но спасти школьника не удалось. 
 
Похороны подростка прошли в Кокшетау в воскресенье. Причина смерти пока неизвестна. 
 
Напомним, в Карагандинской области 14-лений подросток скончался, получив травму на тренировке по карате. В Шымкенте подросток госпитализирован в состоянии комы после посещения аквапарка.
 

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