Кокшетау. 20 мая. Kazakhstan Today - Подросток из Кокшетау скончался на областных соревнованиях, передает Kazakhstan Today.

Инцидент произошел 17 мая на финальных областных военно-прикладных играх "Алау" в Бурабайском районе, проводившихся в лагере "Звездный". Из Кокшетау на мероприятие отправилась команда средней школы №4 в составе девяти учеников. Но военрук данного учебного заведения Мурат Исмагамбетов на соревнования не поехал, и приказом городского отдела образования детей сопровождать назначили молодого учителя из другой кокшетауской школы. Ему передали детей, которых он впервые в жизни увидел, со всеми оригиналами документов, пишет "Кокшетау-Азия"

Во время забега на 200 метров 15-летний ученик из кокшетауской школы №4 неожиданно упал. Главный врач Акмолинского областного физкультурного диспансера, дежуривший на месте, оказал ему реанимационные мероприятия, после чего на оборудованной машине повез в ЦРБ Щучинска. В Бурабайскую райбольницу подростка доставили бездыханного. Врачи 25 минут проводили реанимацию, но спасти школьника не удалось.

Похороны подростка прошли в Кокшетау в воскресенье. Причина смерти пока неизвестна.

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