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Подросток разбился на мотоцикле в Актюбинской области

20.08.2022, 16:59 23311
АКТОБЕ. 20 АВГУСТА - В Актюбинской области подросток погиб, катаясь ночью на мотоцикле, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Несовершеннолетний ехал ночью по степной дороге в направлении поселка Тасоткел Хромтауского района на мотоцикле LT-200 без госномера. Сам водитель не имел прав. В какой-то момент подросток не справился с управлением и мотоцикл перевернулся", - сообщили в департаменте полиции Актюбинской области. 

 
От полученных травм подросток скончался на месте ДТП. 
 
По факту начато досудебное расследование.

Ранее в Алматинской области 17-летний подросток погиб, врезавшись на мотоцикле в школьный забор. 
 

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В Подмосковье погибла дочь известного российского философа Александра Дугина

21.08.2022, 15:02 8166
В Подмосковье погибла дочь известного российского философа Александра Дугина
Фото: yugopolis.ru
МОСКВА. 21 АВГУСТА - В результате взрыва автомобиля в Одинцовском городском округе в Подмосковье погибла журналист Дарья Дугина, дочь известного общественного деятеля, философа и политолога Александра Дугина, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Вечером 20 августа в результате взрыва автомобиля в Одинцовском городском округе в Подмосковье погибла журналист Дарья Дугина", - сообщает издание RT.

 
По данным следователей, в машине, за рулем которой находилась девушка, сработало взрывное устройство. Она погибла на месте.
 
Следственный комитет РФ завел уголовное дело по факту убийства, совершенного общеопасным способом.
 
Знакомые погибшей заявили, что взорванный автомобиль принадлежал отцу девушки, известному общественному деятелю Александру Дугину, который и должен был находиться за рулем.
 

Срочник из Атырау повесился на службе в Жамбылской области

21.08.2022, 13:50 9501
Срочник из Атырау повесился на службе в Жамбылской области
ТАРАЗ. 21 АВГУСТА - В Жамбылской области обнаружили тело военнослужащего, уроженца села Миялы Кызыкогинского района Атырауской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

19 августа покончил с собой военнослужащий из Атырау, отбывавший службу в Жамбылской области", - сообщает газета "Ак Жайык" со ссылкой на страницу общественницы Бибигуль Рамазан в Facebook.

 
Близкие и знакомые погибшего считают, что он не стал бы самоубийцей по своей воле.
 

Он был старшим сыном в семье, надеждой и опорой родителей. У него есть сестра и младший брат. Он был моим учеником, и я знаю его честным и доброй души человеком, мы никогда не видели его грустным или подавленным", - говорит его учительница.


Напомним, 17 августа в Атырауской области скончался солдат-срочник.
 

Восемь человек пострадали в ДТП на трассе Талдыкорган - Уштобе

20.08.2022, 10:28 29841
Фото: Polisia.kz
ТАЛДЫКОРГАН. 20 АВГУСТА - Восемь человек пострадали в дорожной аварии вечером 19 августа на трассе Талдыкорган - Уштобе с участием грузовой Газели и Nissan, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Предварительно установлено, что в салоне легковой автомашины находились пятеро взрослых и трое детей. Все пострадавшие доставлены в больницу на обследование", - сообщает Polisia.kz


В аварию попала и бригада скорой помощи, спешившая к месту происшествия. Их автомобиль столкнулся со встречной легковой иномаркой. Жертв и пострадавших удалось избежать, за исключением повреждений кузова обеих автомашин.
 

В Павлодарской области произошел крупный пожар в крестьянском хозяйстве

19.08.2022, 19:36 41876
Фото: пресс-служба ДЧС Павлодарской области
ПАВЛОДАР. 19 АВГУСТА - 18 августа в 04.39 поступило сообщение о пожаре в селе Жабаглы, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
К месту пожара были направлены силы и средства пожарного поста № 18 по охране района Аккулы в составе 1 единицы техники и 3 человека личного состава, сообщает пресс-служба ДЧС Павлодарской области.
 
На территории КХ "Даниял" открытым пламенем горело 200 тонн складированного свежескошенного сена на площади 250 кв. м.
 
Тушение пожара усложнялось сильным ветром, а также угрозой распространения огня на расположенные поблизости хозяйственные постройки, скирды сена и лесной массив, находящийся в 100 метрах от места пожара.
 
Пожар был ликвидирован 19 августа в 07.30. Причина и ущерб устанавливаются.
 

В Атырауской области скончался солдат-срочник

19.08.2022, 18:46 42501
В Атырауской области скончался солдат-срочник
Фото: кадр с видео МО РК
АТЫРАУ. 19 АВГУСТА - По информации Пограничной службы КНБ Казахстана, во время несения службы на одном из участков государственной границы в Атырауской области скончался военнослужащий срочной службы Нурбек Ергалиев, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Трагедия произошла 17 августа, сообщает "Мой город".
 
По результатам судебно-медицинской экспертизы произошла "внезапная сердечная смерть". Следственными органами возбуждено уголовное дело по факту смерти военнослужащего.
 
Руководство и личный состав Пограничной службы выразили глубокие соболезнования родным и близким погибшего и заявили, что принимают меры по оказанию необходимой помощи его семье.
 

В Талдыкоргане двухлетний ребенок выпал из окна многоэтажки

19.08.2022, 09:02 47196
В Талдыкоргане двухлетний ребенок выпал из окна многоэтажки
ТАЛДЫКОРГАН. 19 АВГУСТА - Ребенок выпал из окна многоэтажки в микрорайоне Каратал Талдыкоргана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает Polisia.kz, вечером 18 августа двухлетний мальчик выпал из окна третьего этажа. Как выяснилось, малыш остался без присмотра взрослых. Мать мальчика ненадолго вышла из дома, оставив ребенка на попечение старших детей. 
 
Сообщается, что мальчик выжил. 
 

Прибывшие по вызову медики доставили пострадавшего ребенка в областную детскую больницу. Сейчас он находится на обследовании. Врачи оказывают малышу помощь. Там же находится его мама", - сообщил заместитель начальника УМПС ДП области Жетісу Кайсар Мухметов.

 
Полиция обращается к гражданам с просьбой не оставлять без присмотра детей.
 

Еще один "черный" старатель погиб в шахте рудника Бестобе

18.08.2022, 17:41 52941
Еще один "черный" старатель погиб в шахте рудника Бестобе
Фото: Polisia.kz
ПЕТРОПАВЛОВСК. 18 АВГУСТА - Еще один мужчина погиб в поселке Бестобе на территории шахты "Западная", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Предварительно установлено, что 23-летний мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, при попытке незаконного проникновения в шахту", - сообщает Polisia.kz

 
По данному факту начато досудебное производство по статье 269-1, часть 3, УК РК (Незаконное проникновение на охраняемый объект). В рамках расследования уголовного дела назначена судебно-медицинская экспертиза.
 
Золотодобывающая шахта является заброшенной. Ее нижние горизонты затоплены грунтовыми водами. Представители компании "Алтыналмас", которая владеет рудником Бестобе, отмечают, что нахождение в неработающей шахте опасно для жизни, поскольку вентиляционные и другие инженерные системы не работают. Однако "черных" старателей это не останавливает. 
 
22 июля на шахте обнаружили тело старателя в спальном мешке на горизонте минус 655 метров в вагоне для перевозки взрывчатого материала. 
 
Три дня спустя при осмотре шахты специалисты вновь обнаружили трех человек, предположительно, промышлявших незаконной добычей золота. Один из них погиб, второй получил множественные травмы. 
 

Трехлетний ребенок погиб, выпав из окна в Караганде

18.08.2022, 15:49 48426
Трехлетний ребенок погиб, выпав из окна в Караганде
КАРАГАНДА. 18 АВГУСТА - Трехлетний мальчик выпал из окна пятого этажа в Караганде и разбился насмерть, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

ЧП произошло в юго-восточном жилом массиве города. Ребенок остался без присмотра взрослых и выпал из окна квартиры на пятом этаже. Малыш получил тяжелые травмы и скончался в больнице", - сообщает Telegram-паблик "Вечерняя Караганда"


Напомним, в начале августа в Шымкенте двухлетний ребенок выпал из окна многоэтажки. 
 
Аналогичный случай произошел в Темиртау: 8-летняя девочка, оставшись без присмотра родителей, выпала с балкона 2-го этажа. 
 

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