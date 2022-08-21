Подросток разбился на мотоцикле в Актюбинской области

АКТОБЕ. 20 АВГУСТА - В Актюбинской области подросток погиб, катаясь ночью на мотоцикле, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Несовершеннолетний ехал ночью по степной дороге в направлении поселка Тасоткел Хромтауского района на мотоцикле LT-200 без госномера. Сам водитель не имел прав. В какой-то момент подросток не справился с управлением и мотоцикл перевернулся", - сообщили в департаменте полиции Актюбинской области.
От полученных травм подросток скончался на месте ДТП.
По факту начато досудебное расследование.
Ранее в Алматинской области 17-летний подросток погиб, врезавшись на мотоцикле в школьный забор.