Полигон ТБО горит в Алматинской области

Талдыкорган. 10 июня. Kazakhstan Today - Крупный пожар на полигоне твердых бытовых отходов тушат в Илийском районе Алматинской области, передает Kazakhstan Today.

Сообщение о возгорании твердых бытовых отходов на полигоне поступило сегодня в 14.26. Пожар разгорелся вблизи трассы Алматы - Усть-Каменогорск, сообщили в пресс-службе ДЧС Алматинской области.

Предварительная площадь горения составляет 3 гектара (общая площадь свалки - 38 гектаров). Распространению возгорания способствует ветер 3 метра в секунду, с порывами до 7 метров в секунду", - уточнили в ДЧС.

В ликвидации пожара задействованы 16 сотрудников и 5 единиц техники ДЧС Алматинской области, 30 работников и два бульдозера ТОО "АДК Таза-Алем", а также 10 представителей местных исполнительных органов и два водовоза.





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