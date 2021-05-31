Полицейские и спасатели продолжают поиски двух туристов в горах Туркестанской области

Фото департамента полиции Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. 30 МАЯ - Полицейские и спасатели продолжают поиски двух туристов, которые пропали в горах Туркестанской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Уже пятые сутки подряд, разделившись на шесть мобильных групп в шести направлениях, спасательные отряды метр за метром проверяют ущелья, которых на месте около 200, и берег горной реки Угам, где накануне обнаружили тела двух молодых людей. Ночуют они в горах.

За эти дни проверено пешим ходом 40 тысяч гектаров земли территории госнацпарка. Вертолет охватил облетом весь Сайрамо-Угамский госнацпарк - 149 тысяч гектаров.

Несмотря на сложные погодные условия, полицейские, спасатели, пограничники, работники парка ни на минуту не прекращают поиски в надежде найти двух оставшихся пропавших туристов живыми.

Напомним, что сообщение о пропаже семи человек на территории Сайрам-Угамского государственного национального природного парка Толебийского района поступило 25 мая. 21 мая туристы в пешем порядке направились в ущелье Сары-Айгыр и должны были вернуться 24 мая. 28 мая в ходе аэровизуального облета на вертолете Казавиаспаса спасатели обнаружили трех из семи пропавших туристов . Их успешно эвакуировали, состояние молодых людей удовлетворительное. По словам туристов, они разделились на две группы.

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