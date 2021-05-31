Полицейские и спасатели продолжают поиски двух туристов в горах Туркестанской области

Фото департамента полиции Туркестанской области
Уже пятые сутки подряд, разделившись на шесть мобильных групп в шести направлениях, спасательные отряды метр за метром проверяют ущелья, которых на месте около 200, и берег горной реки Угам, где накануне обнаружили тела двух молодых людей. Ночуют они в горах.
За эти дни проверено пешим ходом 40 тысяч гектаров земли территории госнацпарка. Вертолет охватил облетом весь Сайрамо-Угамский госнацпарк - 149 тысяч гектаров.
Несмотря на сложные погодные условия, полицейские, спасатели, пограничники, работники парка ни на минуту не прекращают поиски в надежде найти двух оставшихся пропавших туристов живыми.
Напомним, что сообщение о пропаже семи человек на территории Сайрам-Угамского государственного национального природного парка Толебийского района поступило 25 мая. 21 мая туристы в пешем порядке направились в ущелье Сары-Айгыр и должны были вернуться 24 мая. 28 мая в ходе аэровизуального облета на вертолете Казавиаспаса спасатели обнаружили трех из семи пропавших туристов. Их успешно эвакуировали, состояние молодых людей удовлетворительное. По словам туристов, они разделились на две группы.
На следующий день, 29 мая, были обнаружены тела еще двух членов экспедиции.
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