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Полиция Алматы расследует гибель человека, тело которого обнаружено при тушении пожара на Кок-Тобе

12.08.2019, 09:08 28108
Полиция Алматы расследует гибель человека, тело которого обнаружено при тушении пожара на Кок-Тобе
Алматы. 12 августа. Kazakhstan Today - Полиция Алматы расследует гибель человека, тело которого обнаружено при тушении пожара на Кок-Тобе, передает Kazakhstan Today.
 
"В настоящее время в рамках зарегистрированного в Едином реестре досудебного расследования уголовного дела полицейские Алматы устанавливают личность погибшего и обстоятельства его гибели", - сообщили в городском департаменте полиции. 
 
Назначены судебно-медицинская и ряд других экспертиз, в результате чего станет известна точная причина смерти. 
 
Как сообщалось ранее, вчера на горе Кок-Тобе произошло два возгорания сухостоя. На месте тушения было обнаружено тело человека.
 

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