Алматы. 12 августа. Kazakhstan Today - Полиция Алматы расследует гибель человека, тело которого обнаружено при тушении пожара на Кок-Тобе, передает Kazakhstan Today.

"В настоящее время в рамках зарегистрированного в Едином реестре досудебного расследования уголовного дела полицейские Алматы устанавливают личность погибшего и обстоятельства его гибели", - сообщили в городском департаменте полиции.

Назначены судебно-медицинская и ряд других экспертиз, в результате чего станет известна точная причина смерти.

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