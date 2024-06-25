Попавший в больницу в Жамбылской области солдат-срочник вышел из комы  

Фото: ДЧС ВКО

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Усть-Каменогорск. 24 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В связи с установившейся засушливой и жаркой погодой на территории ВКО сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, сообщает пресс-служба ДЧС региона.





На сегодняшний день в области зарегистрировано 6 лесных пожаров, площадь которых составила 0,3 га. Зарегистрировано 12 степных загораний. Огнем уничтожено 39,4 га.





В настоящее время в области второй класс пожарной опасности в районах Алтай, Маркаколь, Катон-Карагайском, Улкен-Нарыне. Третий класс - в Усть- Каменогорске, Риддере, Курчумском районе и районе Самар.





На территории области действует постановление акима региона "О запрещении пребывания физических лиц на территории государственного лесного фонда Восточно-Казахстанской области в период высокой пожарной опасности".