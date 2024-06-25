Попавший в больницу в Жамбылской области солдат-срочник вышел из комы
Фото: Кадр из видео Минобороны
Тараз. 24 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Отец впавшего в кому солдата-срочника рассказал о его состоянии.
Мы хотим выразить вам слова искренней благодарности и признательности за вашу активность и человечность. Спешим сообщить вам радостную новость: наш сын вышел из комы. Он сейчас в состоянии оглушенности, как это называют медики. Он узнает нас, говорить пока не может из-за проведенной ранее трахеостомии", - рассказал отец пострадавшего солдата.
По словам отца, состояние сына по-прежнему тяжелое, ему проводят диализ, который занимает порядка 6-8 часов. На этот период его временно усыпляют.
Врачи сделали все возможное и невозможное, за что им отдельная благодарность. Общими молитвами мы получили такой результат. И он очень важный и радостный", - поделился мужчина.
Напомним, 9 июня солдат-срочник Гвардейского гарнизона попал в больницу в Жамбылской области с высокой температурой. Позже солдат впал в кому.
Мать пострадавшего обратилась к казахстанцам.
На обращение отреагировал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он потребовал провести тщательное расследование обстоятельств случившегося и наказать виновных.
Позже происшествие прокомментировали в Минобороны РК.
В ведомстве заявили, что у военнослужащего выявлена двусторонняя полисегментарная пневмония.
При поступлении военнослужащего в лечебное учреждение на его теле каких-либо следов побоев и повреждений выявлено не было", - уточнили в ведомстве.
По данным Минобороны, "по факту превышения власти со стороны военнослужащего по контракту в отношении солдата срочной службы военно-следственным управлением МВД РК возбуждено уголовное дело".