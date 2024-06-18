Солдат-срочник впал в кому в войсковой части в Отаре: Токаев потребовал наказать виновных

Поправка Джексона-Вэника ограничивает торговлю со странами, не соблюдающими требования о свободе эмиграции

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Астана. 14 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Вице-премьер Серик Жумангарин и торговый представитель США - посол Кэтрин Тай обсудили актуальные вопросы торгово-экономических отношений двух стран, сообщает пресс-служба - Вице-премьер Серик Жумангарин и торговый представитель США - посол Кэтрин Тай обсудили актуальные вопросы торгово-экономических отношений двух стран, сообщает пресс-служба правительства РК.





В ходе переговоров рассмотрены перспективы отмены принятой поправки к закону о торговле 1974 года (поправка Джексона-Вэника), которая ограничивает торговлю со странами, не соблюдающими требования о свободе эмиграции.





Как отметил Серик Жумангарин, неоднократно поднимался вопрос отмены положения закона в отношении Казахстана. В мае 2023 года в палате представителей конгресса США был представлен "Закон о постоянных нормальных торговых отношениях с Казахстаном от 2023 года" (Kazakhstan Permanent Normal Trade Relations Act of 2023), направленный на принятие необходимых мер для представления Казахстану статуса PNTR.





Проект закона поддержали 33 члена палаты представителей. Документ находится на рассмотрении подкомитета по торговле комитета палаты представителей США по путям и средствам. Мы надеемся на скорейший положительный исход работы по отмене в отношении Казахстана действия поправки Джексона-Вэника", - обратился Серик Жумангарин к американской стороне.





В рамках встречи была обсуждена особая роль генеральной системы преференций (GSP) в укреплении торгово-экономических связей между Казахстаном и США. Отмечена важность дальнейшего применения системы преференций для казахстанских предприятий, поставляющих сырье на американский рынок.





Отмечено, что Казахстан готов создавать благоприятные условия для инвесторов в проектах Среднего коридора в соответствии с приоритетами партнерства для глобальной инфраструктуры и инвестиций (PGI).





Также стороны рассмотрели перспективы расширения партнерства в обеспечении продовольственной безопасности на региональном уровне, развитие сельскохозяйственного потенциала Казахстана с использованием лучших технологий и опыта США.