Прорыв теплотрассы в Алматы: из-под земли бьет огромный фонтан воды   

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Астана. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - АО "Государственная техническая служба" обнаружило утечку более 2 млн персональных данных казахстанцев, являющихся клиентами микрофинансовой организации zaimer.kz (ТОО "МФО "Робокэш.кз"), сообщает - АО "Государственная техническая служба" обнаружило утечку более 2 млн персональных данных казахстанцев, являющихся клиентами микрофинансовой организации zaimer.kz (ТОО "МФО "Робокэш.кз"), сообщает пресс-служба Министерства цифрового развития и аэрокосмической промышленности РК.





В Минцифры сообщили, что в целом обнаружены более 36 млн данных клиентов микрофинансовых организаций, функционирующих на платформе Robo.finance (РФ - 23,6 млн (zaimer.ru - 16.8 млн, adengi.ru - 6.8 млн); Филиппины - 5 млн (digido.ph); Вьетнам - 2 млн (vietloan.vn).





Анализ утекших данных казахстанцев проводит АО "Государственная техническая служба". После установления личностей клиентам будут направлены уведомления через Egov Mobile. В отношении операторов баз данных проведут внеплановые проверки.





При обнаружении нарушений требований законодательства в отношении операторов баз данных будут выданы предписания об устранении выявленных нарушении, а также выписаны административные штрафы в размере от 100 до 1000 МРП в зависимости от категории субъекта и состава правонарушения", - подчеркнули в МЦРИАП.





В ведомстве напомнили, что в декабре прошлого года в Казахстане был подписан новый закон о защите персональных данных казахстанцев.





В нем МЦРИАП наделили функцией госконтроля за соблюдением законодательства о персональных данных и их защите. Закон также устанавливает запрет на сбор, обработку копий документов, удостоверяющих личность и содержащих персональные данные (за некоторыми исключениями), и разрешает устанавливать добровольный отказ от получения банковских займов.





Также будут внесены поправки в Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях". В новом кодексе штрафы за нарушение требований по защите персональных данных и обеспечения информационной безопасности увеличены в 3 раза.





по защите персональных данных. На сайте МЦРИАП также опубликовал рекомендации по защите персональных данных.



