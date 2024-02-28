27.02.2024, 14:35 22931

Режим ЧС объявили в Павлодарской области из-за повреждения водопровода

На месте аварии работают 119 человек и 48 единиц спецтехники
Экибастуз. 27 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Режим чрезвычайной ситуации техногенного характера объявлен в поселке Майкаин Баянаульского района Павлодарской области, сообщает пресс-служба акимата региона.

Повреждение на трубопроводе подачи холодного водоснабжения было выявлено 21 февраля, сообщает акимат. Поврежденный участок находится в 27 км от насосной станции ГКП "Горводоканал Экибастуза".

Отключение потребителей - жителей поселка Майкаин не производилось. Подача водоснабжения ведется на пониженном давлении. Полная подача будет возобновлена после устранения выявленного повреждения", - уточнили в ведомстве.


На месте аварии работают 119 человек и 48 единиц спецтехники.

Поэтапно на каждом участке водопровода специалисты проверяют возможное промерзание и завоздушенность трубопровода. При выявлении таких участков производится отогрев трубопровода парогенераторами. На отдельных участках ведется отогрев грунта вокруг трубы углем и деревянными шпалами", - сообщает ведомство.


Решение об объявлении чрезвычайной ситуации техногенного характера местного масштаба на территории поселка Майкаин было принято на внеочередном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.

Напомним, ранее режим ЧС был введен в Экибастузе в связи с чередой аварий, начавшихся в ноябре 2022 года на теплосетях, из-за которых жители города остались без тепла в холодное время года.

Энергетические объекты Экибастуза заняли первое место в списке подлежащих реконструкции и ремонту казахстанских ТЭЦ и ГРЭС. Однако при модернизации Экибастузской ГРЭС-2 причастные лица умудрились похитить около миллиарда тенге.
 

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28.02.2024, 12:02 5781

Давка возле гардероба произошла в одной из школ Алматы  

Директора школы уволили за плохую организацию учебного процесса
Алматы. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Дети устроили давку возле раздевалки в одной из школ Алматы.

Видео инцидента, произошедшего 27 февраля, опубликовал паблик Qumash.


Столпотворение произошло в школе № 41, на лестнице, по пути в гардероб. Некоторые ученики упали на пол, многие дети испугались, плакали и кричали.

По данным администрации школы, пострадавших среди учеников нет.

Инцидент прокомментировали в управлении образования Алматы.

В данной школе обучаются 1426 учащихся в две смены при проектной мощности 870 мест. Для решения проблемы дефицита мест в данной школе в 2023 году начато строительство комфортной школы на 2000 мест в микрорайоне Самгау-2. 27 февраля 2024 года после второй смены в раздевалке школы, которая находится на цокольном этаже, образовалось скопление учащихся. Причиной произошедшего явилась неправильная организация процесса переодевания", - сообщили в управлении.


В ведомстве добавили, что подобных инцидентов ранее в школе не случалось. Однако директора школы уволили за плохую организацию учебного процесса.

Напомним, в сентябре прошлого года произошло сразу два случая давки в школах. 5 сентября ученики столичной школы устроили столпотворение возле раздевалки. 6 сентября стало известно о жуткой давке в коридоре одной из школ Кокшетау.

Нехватка школ и ученических мест - одна из наболевших проблем в Казахстане. Зачастую она связан с уплотняющей застройкой. В густозаселенных микрорайонах не хватает школ и детских садов.  

 
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Теги:школаАлматыпроисшествиядавка
28.02.2024, 09:04 10696

Крупный пожар произошел на птицефабрике в Кызылординской области  

Его площадь составила 288 квадратных метров
Крупный пожар произошел на птицефабрике в Кызылординской области
Фото: скриншот из видео МЧС РК
Астана. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В селе Бесарык Сырдарьинского района Кызылординской области произошел пожар в здании птицефабрики, сообщили в МЧС РК.

По информации ведомства, 28 февраля в 04.37 в одноэтажном здании птицефабрики произошло возгорание потолочного перекрытия на площади 288 квадратных метров.

Предварительная причина пожара устанавливается. Пожар в 05.41 локализован, в 06.12 ликвидирован", - сообщили в МЧС.



Кроме того, по данным МЧС, еще один крупный пожар произошел сегодня утром в районе Байконыр Астаны. По улице Ондирис произошло возгорание одноэтажного бокса. В 07.26 пожар был локализован, в 08.31 - ликвидирован. Площадь пожара составила 200 квадратных метров. В тушении пожара были задействованы 53 человека личного состава, 12 единиц техники ДЧС.

 
27.02.2024, 09:03 32991

Из аэропорта Астаны эвакуировали людей из-за пожара   Дополнено

Пожар ликвидирован
Из аэропорта Астаны эвакуировали людей из-за пожара
Фото: МЧС РК
Астана. 27 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В аэропорту Астаны эвакуировали людей из-за возгорания в электрощитовой терминала, передает корреспондент агентства.

В 112 поступило сообщение о возгорании в электрощитовой терминала Международного аэропорта Астаны. По внешним признакам - в галерее между терминалами № 1 и № 2 сильное задымление, проводится эвакуация", - сообщили в МЧС РК.


По данным МЧС, в 08.24 пожар ликвидирован.

Происходило горение 10-15 квадратных метров электрокабелей в серверной терминала № 2", - уточнили в ведомстве.


Как сообщалось ранее, вчера пожарные ликвидировали пожар на Карагандинском машиностроительном заводе.

Дополнено 27.02.2024. 11.30.

В 10.48 по времени Астаны введен в эксплуатацию терминал внутренних рейсов Т2 Международного аэропорта Астаны. В терминале внутренних рейсов открыта регистрация пассажиров. Также ведутся работы по восстановлению терминала международных рейсов. Продолжение работ в аэропорту стало возможным с разрешения специалистов МЧС", - сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Астаны.

 
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Теги:ПожарАэропортАстана
26.02.2024, 11:15 73241

Отравление в Мангистауской области: количество пострадавших выросло до 36

Все пострадавшие заказывали еду в общепите
Отравление в Мангистауской области: количество пострадавших выросло до 36
Фото: unsplash.com
 Актау. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Количество обратившихся в больницу людей, пострадавших из-за отравления в Бейнеуском районе Мангистауской области, выросло до 36, сообщает управление здравоохранения региона.

В центральную районную больницу Бейнеуского района с 19 февраля с отравлением обратились 36 человек, из них 28 человек были госпитализированы. Восемь пострадавших после оказания медпомощи отправили на амбулаторное лечение", - говорится в сообщении.


В ведомстве уточнили, что все люди заказывали еду в точке общепита под названием "Али-ман". С 22 февраля деятельность заведения временно приостановлена. Состояние госпитализированных пациентов средней степени тяжести.

В управлении уточнили, что больница обеспечена достаточным количеством медикаментов и при необходимости готова перепрофилировать еще 20 инфекционных коек.

Пациенты, получающие амбулаторное лечение, находятся под наблюдением врачей, которые назначают необходимое антибактериальное и симптоматическое лечение. Противоэпидемические меры продолжаются, и информация обновляется ежечасно", - сообщает ведомство.


Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области проводит расследование по факту массового пищевого отравления.

Напомним, вечером 23 февраля после посещения заведения "Али-ман" в Мангистауской области с пищевым отравлением были госпитализированы 23 человека, в том числе дети и беременная женщина.
 
26.02.2024, 09:20 77126

Ликвидирован пожар на Карагандинском машиностроительном заводе  

Площадь пожара составила порядка 400 квадратных метров
Ликвидирован пожар на Карагандинском машиностроительном заводе
Фото: МЧС РК
Караганда. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудники ДЧС Карагандинской области сегодня утром выехали по повышенному рангу вызова на тушение пожара на территории Карагандинского машиностроительного завода имени Пархоменко.

По данным МЧС, в 06.32 на территории машиностроительного завода произошло возгорание деревянной обрешетки кровли цеха.

В 07.52 силами огнеборцев достигнута локализация пожара на предварительной площади 400 квадратных метров. Пожар ликвидирован в 08.22. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

На месте работает 58 человек личного состава и 16 единиц техники ДЧС.

 
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25.02.2024, 19:50 103091

В Алматинской области мать и двое детей отравились угарным газом

Пострадавшие были госпитализированы
В Алматинской области мать и двое детей отравились угарным газом
Конаев. 25 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматинской области в селе Каратурык в частном жилом доме мать и двое детей отравились угарным газом, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

В частном жилом доме из-за нарушений правил эксплуатации печи на твердом топливе получили отравление угарным газом и были госпитализированы в ЦРБ Енбекшиказахского района села Шелек хозяйка дома 1974 года рождения и ее дочери 2009 и 2010 годов рождения", - проинформировали в пресс-службе.


Отмечается, что на место происшествия выезжали сотрудники и техника департамента по ЧС Алматинской области.

Ранее мать и двое детей погибли из-за отравления угарным газом в Костанайской области.
 
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Теги:отравлениедетиугарный газ
25.02.2024, 18:10 107796

В Мангистауской области произошло массовое отравление: госпитализированы более 20 человек

Департаментом санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области проводится проверка
В Мангистауской области произошло массовое отравление: госпитализированы более 20 человек
Фото: Depositphotos
Актау. 25 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Мангистауской области с пищевым отравлением госпитализированы 23 человека.

В Мангистауской области после посещения заведения "Али-ман" вечером 23 февраля 23 человека были госпитализированы в центральную районную больницу. В инфекционное отделение было направлено 15 человек, в их числе как дети, так и взрослые и беременная на 19-й неделе женщина", - сообщает lada.kz.


Отмечается, что лечение на дому получают восемь человек.

Также по данному факту департаментом санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области проводится проверка.

Ранее к одной из школ Туркестанской области произошло массовое отравление учеников и педагогов.
 
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Теги:отравлениеобщепитМангистау
25.02.2024, 13:40 112501

Казахстанские сейсмологи за месяц зафиксировали более восьми тысяч афтершоков   

Поводов для паники нет, заверил Даулет Сарсенбаев
Казахстанские сейсмологи за месяц зафиксировали более восьми тысяч афтершоков
Алматы. 25 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские сейсмологи за месяц зафиксировали свыше восьми тысяч афтершоков, заявил директор Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований Даулет Сарсенбаев.

Начиная с 23 января нашими сейсмическими станциями зарегистрировано уже более восьми тысяч афтершоков. Из них более 100 с магнитудой 5 и более. И только 20 из них, из общего количества, были ощутимы жителями и гостями южной столицы. Поводов для паники нет", - заявил Даулет Сарсенбаев, комментируя сегодняшнее землетрясение.



Напомним, сегодня утром жители Алматы ощутили землетрясение силой три балла. По информации сейсмологов, это был афтершок.

Ранее, в январе, произошло сильное землетрясение магнитудой 6,7 на границе Кыргызстана и Китая. Его эпицентр был расположен в 264 км на юго-восток от Алматы. Жители Алматы ощутили подземные толчки силой 5 баллов.

Стоит отметить, что в момент землетрясения не были включены сирены и система оповещения о землетрясении. Люди без своевременной информации и четких действий подверглись панике. Жители города хаотично покидали свои дома, несколько человек выпрыгнули из окон, в результате чего были травмированы. Всего в Алматы пострадали 67 человек.

Несколько часов люди находились на улице, опасаясь повторного землетрясения. Из-за отсутствия сведений о местонахождении пунктов сбора и проблем с уплотняющей застройкой даже на улице люди продолжали оставаться в опасности, так как стояли среди высотных зданий.

По данным портала Protenge, в минувшем году в Алматы освоили 1,1 млрд тенге, чтобы создать автоматизированную систему раннего оповещения о сильных землетрясениях. Однако она не была включена во время землетрясения. Между тем очевидцы сообщают, что за 20 секунд до подземных толчков у них сработала система оповещений Android о землетрясениях. То есть телефоны оказались более надежным средством оповещения, нежели дорогостоящая система.
 

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