Около миллиарда тенге похитили при модернизации Экибастузской ГРЭС-2

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Тараз. 16 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Таразе полицейские задержали подозреваемого в наркоторговле с 200 свертками "синтетики", сообщает пресс-служба областного департамента полиции.





У 24-летнего мужчины обнаружены и изъяты 200 свертков, обмотанных красной изолентой, внутри которых находилось порошкообразное вещество мелкокристаллической структуры.





ДП Жамбылской области





Также в ходе проведения обыска по месту его проживания обнаружен полиэтиленовый пакет, внутри которого находились 3 прозрачных пакетика с порошкообразным веществом крупнокристаллической структуры, два рулона пищевой фольги, электронные весы, 20 изолент разного цвета и 1000 пустых zip-пакетов", - рассказали в полиции.





Мужчина пояснил, что зарегистрировался в одном из приложений в социальной сети. Через него неизвестное ему лицо присылало адреса с фотографиями, где были указаны места, откуда нужно было забрать наркотики. Затем он занимался их расфасовкой и закладкой, за каждый распространенный товар получал оплату на карту.





Согласно заключению экспертизы, обнаруженные и изъятые вещества являются синтетическими наркотическими веществами "альфа PvP" общим весом 52,57 грамма. По данному факту сотрудниками полиции начато досудебное расследование. Подозреваемый дал признательные показания и водворен в ИВС", - сообщил начальник УПН ДП Жамбылской области Алим Бажикбаев.





Ранее у наркосбытчика в Алматы изъяли мефедрон на 150 млн тенге.



