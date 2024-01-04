Президент о строительстве АЭС в Казахстане: Вопрос будет решен на всенародном референдуме
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Астана. 3 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент РК Касым-Жомарт Токаев в интервью газете Egemen Qazaqstan ответил на вопрос о строительстве атомной электростанции (АЭС) в Казахстане.
Чистая атомная энергия очень важна для Казахстана. Это принципиальный вопрос для будущего нашей экономики. Мы занимаем первое место в мире по объему добываемого природного урана, у нас действует свое производство компонентов ядерного топлива. Поэтому я уделяю особое внимание вопросу строительства АЭС на территории нашей страны. В конце концов, вопрос энергетической безопасности следует решать, исходя из реальных потребностей и возможностей, и, конечно, на основе научных исследований, а не исходя из геополитических соображений", - сказал президент.
Он отметил, что среди граждан есть те, кто критически относится к строительству АЭС.
Это вполне объяснимо, многие хорошо помнят трагические последствия испытаний на Семипалатинском ядерном полигоне. Имеются и другие сложные моменты, которые следует учесть, например, стоимость проекта, экологические аспекты. Поэтому, понимая значимость вопроса, я предложил вынести вопрос строительства АЭС на всенародный референдум. О том, что решения по наиболее важным для народа проблемам будут приниматься посредством референдумов, было заявлено еще в предвыборной платформе, с которой я шел на выборы в 2019 году. Это и есть реализация на практике концепции "слышащего государства" и принципов Справедливого Казахстана. Впереди нас ждут широкие общественные слушания. Граждане должны рассмотреть и обсудить все аргументы экспертов "за" и "против" для того, чтобы в ходе свободного волеизъявления принять взвешенное, продуманное решение. Это будет решение народа", - сообщил Токаев.
Кроме того, глава государства прокомментировал плачевное состояние ТЭЦ и ЖКХ в Казахстане. По его словам, такое состояние является результат многолетнего бездействия.
Все понимают, что текущие проблемы в этой отрасли возникли не за один день, а накапливались годами. Износ теплоцентралей и другого оборудования в регионах достигает 80 процентов. При этом инвестиции в коммунальное хозяйство все эти годы не соответствовали потребностям. Отрицательно влияют на ситуацию и некоторые информационные "сетевики", намеренно нагнетающие штатные ситуации на объектах электроэнергетики, называя положение с теплообеспечением "трагедией". Глубокая модернизация инженерной инфраструктуры по всей стране - это очень масштабная и сложная задача, но она постепенно решается", - сказал он.
Президент сообщил, что в весенне-летний период правительство и акимы приняли меры для обеспечения качественной подготовки к отопительному сезону. Проведена работа на проблемных объектах, состояние которых было критическим.
Сейчас задача-минимум - не допустить серьезных аварий и остановки теплоснабжения в домах. Задача-максимум - ввести новые мощности, планомерно обновить сети, модернизировать всю коммунальную сферу. В сложившихся условиях теплосети худо-бедно выдерживают нагрузки, но без дальнейших решительных мер правительства и акимов не обойтись", - сказал Токаев.
Напомним, эксперты МАГАТЭ одобрили строительство АЭС в Улкене. Генеральный директор ТОО "Казахстанские атомные электрические станции" Тимур Жантикин рассказал, во сколько обойдется строительство атомной электростанции в Казахстане.