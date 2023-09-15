12.09.2023, 13:58 39376
Пострадавшая от удара током во время пенной вечеринки девочка скончалась в больнице Костаная
Фото: скриншот из видео
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Костанай. 12 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Пострадавшая от удара током во время пенной вечеринки в Костанайской области девочка скончалась сегодня утром в больнице Костаная, сообщили в областном управлении здравоохранения.
Напомним, ЧП произошло в Узункольском районе Костанайской области. Девятилетнюю девочку ударило током на пенной вечеринке, организованной в честь Дня молодежи. Ребенка госпитализировали в областную детскую больницу.
30 августа в Костанай приехали профессор, главный реаниматолог республики и ведущий нейрохирург, однако специалисты констатировали, что не могут ничего дополнительно назначить или провести какие-то дополнительные обследования, поскольку местные врачи все уже сделали.
Все это время состояние пострадавшей девочки оценивалось как очень тяжелое.
После ЧП заместитель акима Узункольского района был уволен.
Полиция начала досудебное расследование по статье 306 УК "Выпуск или продажа товаров, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, если они совершены в отношении товаров или услуг, предназначенных для малолетних".
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14.09.2023, 09:38 12621
Трехлетний ребенок погиб после падения в септик в одном из детских садов Алматинской области
Фото: Depositphotos
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Конаев. 14 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - 13 сентября 2023 года около 13.08 в управление полиции Енбекшиказахского района поступило сообщение о том, что в сельской больнице скончался трехлетний ребенок после падения в открытый канализационный септик на территории одного из детских садов в селе Кырбалтабай.
Данный факт был зарегистрирован в полиции по статье 141, часть 2, УК РК (Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей). В настоящее время проводятся следственные мероприятия с назначением необходимых экспертиз для обеспечения полного, объективного и всестороннего исследования всех обстоятельств инцидента. Ход расследования взят мною на контроль. Иная информация в порядке статьи 201 УПК РК не подлежит разглашению", - сообщил начальник департамента полиции региона Бауржан Аленов.
Напомним, в июле в селе Амангельды Алматинской области спасатели вытащили из септика двоих детей.
13.09.2023, 16:02 23236
На АНПЗ из-за проблем с электроэнергией произошел сбой в работе техустановок
Произошла посадка электроэнергии со стороны АО "KEGOK"
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Атырау. 13 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - На ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод" произошла остановка ряда технологических установок, сообщили в пресс-службе компании.
ТОО "АНПЗ" сообщает, что 13 сентября в 06.45 в результате посадки электроэнергии со стороны АО "KEGOK" произошла остановка ряда технологических установок. С целью предотвращения аварийной ситуации топливная сеть завода направлена на факельную систему, согласно технологическому регламенту", - сказано в сообщении ТОО.
В настоящее время идет перезапуск установок, ведется наладка режима.
При этом на АНПЗ заверили, что произошедшая ситуация не окажет существенного влияния на производственный процесс.
Напомним, произошедшая в июле авария на МАЭК привела к остановке работы АНПЗ. Для недопущения подобных кризисных ситуаций правительство заявило, что примет ряд неотложных и системных мер. В их числе: модернизация и реконструкция ТОО "МАЭК", усиление западной энергетической зоны, обеспечение стабильного внешнего электроснабжения АНПЗ и строительство там собственного энергоисточника, соединение западной зоны с единой электроэнергетической системой Казахстана и так далее.
12.09.2023, 15:33 37531
В Карагандинской области растет заболеваемость бруцеллезом
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Караганда. 12 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Карагандинской области сообщили о росте заболеваемости бруцеллезом среди людей и скота.
По данным ДСЭК региона, в текущем году среди населения Карагандинской области впервые зарегистрировано 19 случаев бруцеллеза. В прошлом году заболело на 2 человека меньше. Случаи бруцеллеза зарегистрированы в Караганде, Сарани, Шахтинске, Абайском, Бухаржырауском, Каркаралинском, Нуринском районах.
В Шетском, Абайском, Актогайском, Нуринском и Бухаржырауском районах выявлено положительно реагирующих сельскохозяйственных животных на 337 голов больше по сравнению с 2022 годом по бруцеллезу среди крупного и мелкого рогатого скота, являющихся основными источниками возбудителя бруцеллеза для человека", - рассказали эпидемиологи.
Установлено, что источником заражения бруцеллезом у 61,8% людей являются употребленные в пищу молоко и молочные продукты без термической обработки. При этом уточняется, что продукты были приобретены у физических лиц, у которых в 38,2% случаях отмечается нарушение санитарно-гигиенических норм и правил ухода за сельскохозяйственными животными, несвоевременное лабораторное обследование животных.
В пробах, взятых из внешней среды, возбудители бруцеллеза выявлены в 13,2% молочных продуктах, 25% корма. Эти выявленные положительные результаты указывают на распространение микробов во внешнюю среду и в свою очередь могут быть факторами передачи этой инфекции", - предупреждают в ДСЭК.
Ранее в эксклюзивном интервью KAZAKHSTAN TODAY руководитель Научного центра противоинфекционных препаратов академик, доктор химических наук Александр Иванович Ильин заявил, что "в Казахстане есть 2 ветеринарных препарата, которые готовы к любой биологической угрозе".
Кроме того, казахстанские ученые сообщили о сенсационном открытии в области лечения инфекционных заболеваний сельхозживотных.
Напомним, в Акмолинской области произошла вспышка заболеваемости сибирской язвой.
12.09.2023, 11:39 41091
В результате ДТП в Казахстане погибло на 24% больше несовершеннолетних, чем годом ранее
Фото: Depositphotos
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Астана. 12 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - За январь-август текущего года в результате ДТП в Казахстане погибло на 24% больше несовершеннолетних, чем годом ранее.
За отчетный период в стране зарегистрировали 8,3 тысячи дорожно-транспортных происшествий (ДТП) - на 12,5% меньше, чем годом ранее. В прошлом году число ДТП составляло 9,4 тысячи случаев, плюс 13,5% за год, сообщает Ranking.kz.
Чаще всего ДТП регистрировались в Алматы: с начала года - 2 тысячи аварий, минус 28% за год. В тройку антилидеров также попали Алматинская (826 случаев, минус 41,9%) и Жамбылская (614 случаев, минус 40,3%) области.
Меньше всего ДТП зафиксировали в Улытауской области: 42 случая. Далее идут Атырауская и Карагандинская области: 200 и 208 случаев соответственно.
Рост количества ДТП в текущем году наблюдался в 10 из 20 регионов страны, причем наибольший в силу статистических особенностей ожидаемо был отмечен в новосформированных регионах - Абайской и Жетысуской областях.
За январь-август текущего года в результате ДТП пострадали 11,9 тысячи человек - на 14,1% меньше, чем годом ранее. Среди них численность раненых, сократившаяся на 15,7% за год, составила 10,4 тысячи человек, в том числе 6 тысяч мужчин и 4,4 тысячи женщин. Несовершеннолетних пострадавших насчитывалось 2,4 тысячи человек, минус 9,8% за год. Госпитализировали 5,7 тысячи пострадавших - на 3% меньше, чем годом ранее.
Погибли в ДТП с начала года 1,5 тысячи человек - на 0,7% меньше, чем годом ранее, в том числе 1 тысяча мужчин и 433 женщины. Несовершеннолетних среди погибших насчитывалось 189 человек, плюс 24,3% за год.
В региональном разрезе от ДТП в Алматы пострадали 2,2 тысячи человек, в Алматинской области - 1,2 тысячи человек, в Жамбылской области - 1,1 тысячи человек.
Тем временем страховые компании РК предлагают включить фактор качества вождения в тариф, что сделает услугу дешевле для образцовых автолюбителей, сообщает inbusiness.kz. За последние три года, по их данным, в дорожно-транспортных происшествиях в Казахстане погибли свыше 6,5 тысячи человек. Помимо этого, более 55 тысяч граждан получили различные травмы и ущерб здоровью, а число ДТП в стране продолжает расти.
11.09.2023, 20:15 49981
В Алматинской области школьник пытался совершить суицид после издевательств одноклассников
В настоящее время проводятся все необходимые следственные мероприятия
Фото: Depositphotos
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Конаев. 11 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В одном из поселков Алматинской области ученик четвертого класса пытался совершить суицид после издевательств одноклассников.
10 сентября мальчик зашел домой, написал предсмертную записку, выпил пачку аспирина и лег якобы спать", - пишет instagram-паблик kris_p_talgar.
В пресс-службе в департамента полиции Алматинской области прокомментировали инцидент.
Данный факт зарегистрирован в УП Талгарского района по части 3 статьи 105 УК РК (Доведение до самоубийства). При проверке установлено, что несовершеннолетний ребенок, находясь дома, выпил около 10 штук таблеток, предположительно, ацетилсалициловой кислоты", - сообщили в полиции.
Отмечается, что в настоящее время проводятся все необходимые следственные мероприятия с назначением экспертных проверок для полного, всестороннего и объективного исследования обстоятельств дела.
По результатам указанных работ по факту будет принято окончательное процессуальное решение", - добавили в департаменте.
Как сообщалось ранее, в последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью. На учете ОВД состоит 3924 ребенка, на внутришкольном учете - 6278 детей.
Ранее агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70.64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
Напомним, в мае в результате массовой драки в Алматы пострадали несколько молодых людей, которые заступились за девушку. Один из пострадавших получил сильное сотрясение мозга, ему грозит потеря зрения. Инцидент с нападением толпы на молодых людей вызвал большой общественный резонанс.
11.09.2023, 13:48 53616
Двое детей насмерть отравились газом в Кызылординской области
Для расследования несчастного случая будет создана специальная комиссия
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Кызылорда. 11 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Двое малолетних детей погибли от отравления природным газом в поселке Шиели Кызылординской области.
По информации компании "ҚазТрансГаз Аймақ", несчастный случай произошел утром, в 07.27.
Семья арендовала времянку в частном доме. По словам хозяина дома, был открытым кран газовой плиты", - сообщили в компании.
От удушья скончались двое детей: трех и шести лет.
Для расследования несчастного случая будет создана специальная комиссия.
В компании призвали всех потребителей соблюдать правила безопасности при использовании газа в быту:
- при запахе газа звонить на номер 104;
- не допускать к газовым приборам детей;
- всегда проверять тягу в дымоходе;
- не подключать и не переносить самовольно газовое оборудование;
- не использовать газовые плиты для обогрева;
- не устанавливать самостоятельно и не использовать печи кустарного производства.
Напомним, в мае в Алматинской области отец и четверо детей скончались от отравления газом.
10.09.2023, 17:15 70286
В Усть-Каменогорске во время пожара спасли 15 человек
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Усть-Каменогорск. 10 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Усть-Каменогорске во время пожара в шестиэтажном жилом доме спасли 15 человек, из них 4 детей, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
На третьем этаже шестиэтажного жилого дома произошел пожар. С помощью двух автолестниц и двух трехколенных лестниц и спасательных капюшонов спасено 15 жителей, из них 4 детей, эвакуировано 34 человека, из них 6 детей", - проинформировали в ведомстве.
В тушении было задействовано 10 единиц техники и 42 человека личного состава.
Причиной пожара, предварительно, послужил поджог", - добавили в МЧС.
Ранее три человека погибли в результате пожара в жилом доме в Астане.
09.09.2023, 20:11 77136
Землетрясение в Марокко: число жертв землетрясения превысило тысячу
Большая часть погибших - из Марракеша и пяти соседних провинций
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Марракеш. 9 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Число жертв землетрясения в Марокко, которое произошло минувшей ночью, превысило 1037 человек, сообщило МВД королевства, сообщает РБК со ссылкой на телекомпанию Al-Arabiya и агентство Associated Press.
Большая часть погибших - из Марракеша и пяти соседних провинций. Еще 1204 человека получили травмы, 721 из них находится в критическом состоянии. Землетрясение затронуло 300 тысяч человек.
Я ожидаю, что финальное количество погибших вырастет до нескольких тысяч. Как и при любом сильном землетрясении, вероятны повторные толчки, которые приведут к новым жертвам и затруднят поиск и спасение", - предположил почетный профессор геофизических и климатических опасностей в университетском колледже Лондона Билл Макгвайр.
По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр землетрясения находился на глубине 10 км и в 77 км к юго-западу от Марракеша, где проживают 839 тысяч человек.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования королю Марокко Мухаммеду VI.
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