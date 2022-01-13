Горняк, пострадавший на шахте "Шахтинская", скончался в больнице

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 13 ЯНВАРЯ - В комендатуре Восточно-Казахстанской области сообщили о гибели трех человек во время беспорядков, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как отметил комендант ВКО Серик Джунисбеков, трое погибших - гражданские лица. В двух городах области ранения получили 100 человек. Еще 111 травмированных - сотрудники полиции и военнослужащие.

В целом, рассказал он, регион вышел из режима ограничений. Работают все предприятия, соцобъекты и бизнес. Нет перебоев с мобильной связью и интернетом. Минувший вторник был последним днем самоизоляции.

Накануне военные и техника покинули площадь Усть-Каменогорска. В области вновь налажено транспортное сообщение между районами и центром. Сохранен график движения ЖД и авиасообщения, говорится в репортаже телеканала Astana

Но режим ЧП не снят, полицейские продолжают нести службу в особом режиме, отметил комендант области.

В регионе продолжают разыскивать и задерживать предполагаемых террористов. Накануне в изолятор Усть-Каменогорска доставили 34-летнего мужчину, у которого в ходе обыска были изъяты боевой пистолет и граната РГД-5.

С 23.00 до 7.00 в регионе действует комендантский час. Полицейские зафиксировали лишь единичные нарушения. В области работают блокпосты, где при въезде или выезде проверяют документы и при необходимости досматривают транспортные средства. Пока сохраняется запрет на массовые мероприятия.



