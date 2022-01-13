Горняк, пострадавший на шахте "Шахтинская", скончался в больнице

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С прискорбием сообщаем, что горнорабочий Лазарь В. 1975 года рождения, получивший производственную травму 22.12.2021 года на шахте "Шахтинская", скончался в больнице 10.01.2022 года. Причина смерти и детальное заключение судебно-медицинских экспертов будут озвучены после проведения всех необходимых процедур", - сообщили в пресс-службе "АрселорМиттал Темиртау".
Также сообщается, что АО "АрселорМиттал Темиртау" возьмет на себя все расходы, связанные с погребением, и окажет семье погибшего всю необходимую моральную, психологическую и материальную поддержку.
Как сообщалось ранее, травмы он получил при выполнении работ по отгрузке металлостоек. Сразу после происшествия ему была оказана первая медицинская помощь с последующей госпитализацией. Случай расследуется", - проинформировали в пресс-службе.