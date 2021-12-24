Горняка придавило металлическими стойками на шахте в Карагандинской области.

Фото: eKaraganda
Несчастный случай на шахте "Шахтинская" произошел 22 декабря. Двое шахтеров выполняли работы по отгрузке металлостоек. Внезапно металлостойки стали падать с платформы. Одного из шахтеров придавило. К счастью, угрозы жизни горняка нет. Известно, что он получил черепно-мозговую травму и перелом руки", - сообщает ekaraganda.kz.
Коллеги освободили шахтера, пострадавшего мужчину доставили в больницу. Он получил черепно-мозговую травму и перелом руки, уточняет агентство КазТаг.
Пострадавшего осмотрели в больнице города Шахтинска. Был перенаправлен в клинику Макажанова. Госпитализирован в отделение экстренной травматологии. Состояние средней степени тяжести, стабильное", - подтвердили информацию в управлении здравоохранения Карагандинской области.
Напомним, 7 ноября на шахте "Абайская" в Карагандинской области погибли шесть человек, еще двое пострадали.
Семьям погибших шахтеров пообещали выплатить 10-летнее денежное содержание.
После трагедии работа всех шахт Карагандинской области была приостановлена.
Правительственная комиссия, проводившая расследование причин трагедии, заявила, что ЧП на шахте произошло по вине работодателя.
Спустя месяц депутат мажилиса Гульнара Бижанова заявила, что компания не выполняет свои обязательства по обеспечению безопасности работников.
21 декабря в ответе на депутатский запрос премьер-министр Аскар Мамин сообщил, что в "АрселорМиттал Темиртау" выявлено 2269 нарушений требований промышленной безопасности и наложено 24 административных штрафа на юридическое лицо на сумму 18 млн 822 тыс. тенге.