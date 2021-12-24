Горняка придавило металлическими стойками на шахте в Карагандинской области.

ПЕТРОПАВЛОВСК. 21 ДЕКАБРЯ - ДТП произошло 20 декабря около 14.00. по улице Жумабаева на нерегулируемом пешеходном переходе, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Водитель автомобиля Mercedes-Benz совершил наезд на двух пешеходов. Пострадавшие подростки 2008 и 2009 годов рождения с различными травмами были доставлены в Детскую областную больницу, сообщает пресс-служба управления полиции Петропавловска.

По данному факту проводится досудебное расследование по части 2 статьи 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами), направленное на полное, всестороннее и объективное исследование всех обстоятельств дела, по результатам которого будет принято процессуальное решение.





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