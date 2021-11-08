Семьям погибших шахтеров выплатят 10-летнее денежное содержание

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Об этом на брифинге сообщил министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин.
Он добавил, что скопление метана на месте трагедии превысило 40%. Резкий выброс метана и угля произошел во время ремонтных работ.
Внезапный выброс метана. Датчики, по которым мы осмотрели и определили в диспетчерской службе, показали, что произошло многократное превышение концентрации до 41%. Залповый выброс. Соответственно те 6 человек, которые находились в забое, они не успели даже воспользоваться средством самоспасения и погибли. Два человека, которые находились на входной группе в эту шахту, успели применить первичные средства спасения и в тяжелом состоянии были госпитализированы. Что послужило причиной выброса метана, это будет определять комиссия. Они будут выяснять, были ли нарушения технологических процессов", - сообщил министр.
Также Ильин отметил, что на данный момент идет следствие, уже есть круг подозреваемых, которых опрашивают. В случае выявления нарушений они будут нести уголовную ответственность.
По словам министра, в этом году руководство шахты уже получало замечание по безопасности работы и предписание о закрытии.
В мае текущего года предписанием Комитета промышленной безопасности по Карагандинской области был направлен материал в судебный орган о приостановлении работы данной шахты. Решением экономического суда, после предоставления всех материалов, и выхода на контрольную проверку нашими сотрудниками было определено, что по тем замечаниям, которые выдавались для приостановления шахт, были устранены, и шахта продолжила работу", - сообщил Юрий Ильин.
Также выяснилось, что трагедия произошла во время ремонтных работ.
7 ноября на шахте "Абайская" угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау" в забое произошел внезапный выброс угля и газа. На момент аварии в шахте работали 64 человека, из них 8 человек в забое. В результате пострадали двое и погибли шесть шахтеров. В ходе работ в начале забоя были обнаружены двое живых шахтеров, позднее были обнаружены тела оставшихся шести шахтеров. Состояние двух выживших тяжелое.
Полиция начала досудебное расследование. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, ведутся аварийно-спасательные работы.
Токаев выразил соболезнования.